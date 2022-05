Aproape 40% din populația județului Suceava s-a autorecenzat în cadrul Recensământului Populației și Locuințelor 2021. De azi începe recenzarea prin deplasarea recenzorilor la adresele de reședință a celor care nu s-au autorecenzat

De astăzi, 31 mai, începe etapa de colectare a datelor de recensământ prin deplasarea recenzorilor la adresele de reședință obișnuită ale populației care nu s-a autorecenzat online în perioada 14 martie – 27 mai a.c.

Vor fi vizitate și gospodăriile populației care nu au finalizat corect și complet formularul de recensământ.

Până la finalul zilei de 27 mai a.c., ultima zi de recenzare on – line, în județul Suceava s-au înregistrat 285.819 chestionare, respectiv 46.4% din populația rezidentă estimată la 1 decembrie 2021, de 616.434 persoane, din care doar 243.660 chestionare, cu secțiunea de Persoană, au fost validate, acestea reprezentând 39,5% din populația estimată.

Municipiul Suceava are un procent de 42,8% chestionare de recenzare validate.

Potrivit Prefecturii Suceava, în ce privește situația pe localități, județul Suceava are 24 de UAT-uri cu procente de peste 50% chestionare validate, evidențiindu-se Bălăceana, cu 94,57%, Ciocănești, cu 82,31% și Ciprian Porumbescu, cu 75,31%, dar și 7 UAT-uri cu procente sub 20%, ultimele clasate fiind orașul Vicovu de Sus cu 15,71%, Fântânele, cu 13,24% și Vulturești, cu 11,66%.

Etapa de recenzare pe teren se va desfășura în perioada 31 mai – 17 iulie a.c. și se va realiza prin interviu față în față, chestionarul fiind identic cu cel din etapa de autorecenzare.

Pentru această etapă, Unitatea Județeană de Implementare a Recensământului (UJIR) din cadrul Direcției Județene de Statistică Suceava, împreună cu primăriile și autoritățile locale au pregătit 637 recenzori de teren, 25 recenzori șefi și 114 coordonatori de UAT.

Persoanele care vor refuza recenzarea pot fi sancționate cu amendă cuprinsă între 1.000 și 3.000 lei.

Pentru informații detaliate privind desfășurarea RPL2021, vă rugăm să consultați www.recensamantromania.ro sau UJIR Suceava din cadrul DJ Statistică Suceava.