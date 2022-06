Șoferul ucrainean care a provocat accidentul grav de la Ipotești a fost introdus în arest

Șoferul ucrainean de 30 de ani care a intrat cu autoturismul în mașina unui sucevean din Ipotești a fost reținut și introdus în arest.

Purtătorul de cuvânt al IPJ Suceava, comisar șef Ionuț Epureanu, a anunțat, marți seara, că în cazul evenimentului rutier de pe raza localității Ipotești din data de 04.06.2022, cu implicarea a doi șoferi de 30 și respectiv 42 de ani s-a dispus reținerea pentru 24 de ore a șoferului ucrainean.

El a arătat că în cursul zilei de marți polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Suceava au dispus reținerea pentru 24 de ore a șoferului de 30 de ani după administrarea materialului probator, inclusiv a rezultatelor de la Serviciul Medicină Legală privind alcoolemiile șoferilor ,dar și a celorlalte probe criminalistice.

Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Suceava.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava în cadrul dosarului penal intocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și conducere a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.

Reamintim că un bărbat de 42 de ani din Ipotești circula regulamentar, sâmbătă seara, pe DJ 208 A din Ipotești la volanul unui autoturism Dacia Logan și a efectuat un viraj la dreapta spre poarta locuinței sale când mașina sa a fost lovită puternic de un autoturism Mitsubishi Outlander condus de un ucrainean de 30 de ani.

Poliția a stabilit că ucraineanul care circula pe un drum în aliniament, a intrat în depășirea unui autoturism Ford Focus, care se deplasa în fața sa în aceeași direcție de mers, după care a intrat în coliziune cu autoturismul Dacia Logan, condus regulamentar din sensul opus de mers.

În urma coliziunii cu autoturismul marca Dacia Logan, a fost proiectat în gardul locuinței sale, după care s-a oprit pe acostamentul neconsolidat situat pe partea dreaptă, avand în vedere direcția sa de deplasare.

În urma impactului au fost răniți cei doi șoferi și pasagerii din cele două mașini.

Cel mai grav a fost rănit șoferul din Dacia Logan care a fost transportat în comă la SJU Suceava și a fost internat la Chirurgie ATI.

Șoferul ucrainean a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,90 mg/l alcool pur în aerul expirat, ulterior fiindu-i recoltate două mostre de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei, rezultatul fiind 2,17 mg/l alcool pur în sânge.