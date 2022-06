Ion Lungu este ferm și cere urgent conducerii ACET să rezolve problema mirosului insuportabil de la stația de epurare care afectează zona comercială și zona de agrement de pe malul Sucevei

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a făcut, miercuri, apel conducerii ACET SA Suceava să rezolve cât mai repede problema mirosului insuportabil ce provine de la stația de epurare subliniind că el, ca primar, a adus proiecte și finanțare pentru lucrările de apă și canalizare și că se așteaptă ca „specialiștii” operatorului regional de apă și canalizare să găsească soluțiile pentru situația generată de stația de epurare.

„Am avut o discuție și ieri pe tema asta. Trebuie să-mi exprim nemulțumirea. E problema ACET. Eu, ca primar, am făcut tot ceea ce am putut și am adus 100 de milioane de euro la ACET să modernizăm în orașul Suceava. Nu-s eu strategul acolo, e domnul Ștefan Groza.Trebuie să găsească soluții. A luat aviz de mediu, am intervenit și eu. Are aviz, trebuie să ducă acel nămol de acolo și, în paralel cu exercițiul financiar care vine, să găsească o soluție cu acea stație de uscare”, a spus Ion Lungu.

Primarul a spus că îi pare rău, dar că are un reproș la adresa ACET.

„Ei sunt profesioniștii. Noi i-am sprijinit, am venit și cu o cofinanțare de 6 milioane de euro în primul exercițiu financiar când am luat primul proiect pe ISPA de preaderare. Îmi pare rău să o spun, dar asta este realitatea. Este răspunderea exclusivă a celor de la ACET și îl rog pe domnul Groza să facă pe dracu-n patru să rezolve problema. Eu, ca primar, mi-am făcut datoria. L-am sprijinit, am adus proiecte, am adus bani. El a stabilit ce face, cum face. El e specialistul”, a declarat Ion Lungu.

Primarul a spus că de circa o săptămână a început să miroasă mai puternic.

„Este o problemă reală. Am avut aceste discuții și în particular, dar fac un apel la domnul Groza să rezolve problema. Eu ca primar l-am ajutat, l-am sprijinit, am adus 100 de milioane de euro pe apă-canalizare în municipiul Suceava”, a mai spus Ion Lungu.