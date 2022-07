Președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, anunță investiții de 330 de milioane de euro în drumuri și rețele de apă-canal în județul Suceava prin programul „Anghel Saligny”

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat, vineri, că s-a aprobat Programul „Anghel Saligny” pentru drumuri și apă-canal pentru județul Suceava, fiind vorba de un program de peste 330 milioane de euro, la capitolul drumuri, apă și canalizare.

El a arătat că au fost aprobate 148 de proiecte, din care 116 pentru comune, 15 pentru orașe, 11 pentru municipii și 6 pentru Consiliul Județean.

Din cele 330 milioane de euro, circa 190 milioane de euro sunt destinate proiectelor pentru drumuri, însemnând circa 550 km drumuri județene și comunale.

Flutur a reamintit că județul Suceava are în evidență 1.383 km de drumuri comunale clasate.

De asemenea, s-au aprobat 54 proiecte pentru apă și canalizare în valoare de 140 milioane de euro, care ar urma să deservească peste 200.000 de locuitori.

„Acest program este cel mai mare program de modernizare a infrastructurii de bază a județului Suceava din ultimii ani și care, în următorii 3-4 ani, va face ca județul Suceava să aibă cea mai mare parte a rețelei de drumuri modernizată și majoritatea populației racordată la rețelele de apă și canalizare. Acest lucru înseamnă confort, înseamnă civilizație”, a spus Flutur.

El a ținut să sublinieze că acest program de investiții este cel mai ambițios din actualul mandat, alături de Autostrada A7 și Autostrada Nordului.

„De un an de zile fac demersuri la vârful coaliției PNL-PSD (și vreau să aduc mulțumiri) pentru a convinge de necesitatea investițiilor în infrastructură.Sunt mulțumit. Am reușit. Dacă la cei 330 milioane de euro aprobați și repartizați acum localităților din județul Suceava mai adăugăm și cei 270 milioane de euro pentru aducțiunea de gaz metan (în 37 de localități deja este aprobat programul) urmând ca pentru alte 10-15 localități să se aprobe în perioada următoare, înseamnă investiții de 600 milioane de euro aprobate doar în acest an de Guvernul Ciucă pentru infrastructura județului Suceava- drumuri, apă-canal, gaze naturale”, a declarat Gheorghe Flutur.

Președintele CJ Suceava a amintit că în prezent este în curs de derulare Proiectul de apă-canal de 236 milioane de euro finanțat din fonduri europene, proiect în care a fost implicat și care cuprinde 14 localități și unde, în unele, au început lucrările.

„Din acest moment responsabilitatea este pe umerii primăriilor să deruleze procedurile de licitații pentru a se trece la realizarea lucrărilor”, a concluzionat Gheorghe Flutur.