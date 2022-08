Ion Lungu speră ca PUG al Sucevei să fie aprobat până la sfârșitul anului: Documentația a fost depusă spre avizare la Ministerul Dezvoltării

Primăria Suceava a depus Planul Urbanistic General la Ministerul Dezvoltării în vederea avizării, a anunțat, miercuri, primarul Ion Lungu.

El a menționat că documentul a fost depus în data de 22 iulie și în prezent este în lucru la ministerul avizator.

„Este ultimul aviz pe care trebuie să-l obținem, iar în final Hotărârea de Guvern. Încerc să fiu optimist ca până la sfârșitul anului să avem aprobat PUG și cu acel proiect de GIS urban pe digitalizare să avem posibilități de a lucra mult mai bine și mai transparent pe partea de urbanism”, a declarat primarul.

Ion Lungu a subliniat că documentația a fost depusă la minister după cinci ani de zile de lucru cu foarte multe avize, cu foarte multe modificări, cu foarte multe schimbări de legislație în domeniul urbanismului.

„În fiecare an sau la jumătate de an apar modificări în legea 350 și a trebuit să o luăm de la capăt. Mulțumesc lui Dumnezeu că am ajuns până aici. Este ultimul aviz pe care trebuie să-l obținem și să avem aprobat PUG până la sfârșitul anului”, a mai spus Ion Lungu.