Poliția Suceava: Continuăm acțiunile pentru depistarea șoferilor băuți prin acțiuni de tip blitz la nivel județean. Peste 100 de polițiști din structurile rutiere și de ordine publică sunt implicați zilnic în aceste acțiuni

Poliția Județeană Suceava a anunțat, vineri, că pentru prevenirea evenimentelor rutiere pe fondul consumului de alcool și substanțe interzise, polițiștii desfășoară acțiuni punctuale tip blitz la nivel județean, fiind implicați zilnic peste 100 de polițiști din structurile rutiere și de ordine publică.

Scopul principal este de a preveni evenimentele rutiere pe fondul de consum de alcool sau substanțe interzise și de a identifica la timp pe cei care nesocotesc legea și pun în pericol siguranța rutieră.

Doar în cursul zilei de joi polițiștii suceveni au testat peste 300 de șoferi cu aparatele etilotest, etilometru și drugtest, fiind identificate, din păcate și situații în care unii conducători auto au dat dovadă de iresponsabilitate urcându-se băuți la volan.

Astfel, joi, la ora 15.30, Secția 2 Poliție Rurală Ipotești a fost sesizată prin 112 de un tânăr de 20 ani din Fântânele, despre faptul că a fost implicat într-un accident de circulație soldat cu pagube materiale pe raza satului Stamate din comuna Fântânele, iar celălalt conducător se află sub influența băuturilor alcoolice.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului iar la intersecția D.C. 65 cu D.C. 65 A au fost identificate persoanele și vehiculele implicate în evenimentul rutier.

S-a procedat la legitimarea persoanelor implicate, respectiv apelantul la 112 și a celuilalt conducător de 33 ani, din sat Corocăiești, comuna Verești.

Bărbatul de 33 ani a fost identificat lângă vehiculul pe care l-a condus, tip moped, care prezenta avarii la carenaj și care nu avea atașată vreo plăcuță cu număr de înmatriculare sau înregistrare.

Totodată, la fața locului s-a stabilit că, bărbatul de 33 în timp ce conducea mopedul pe D.C. 65A, a intrat în coliziune cu autoturismul condus de tânărul de 20 ani.

În cazul bărbatului de 33 ani, s-a stabilit că acesta nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar mopedul nu are atribuit număr de înmatriculare sau înregistrare, seria de șasiu neavând corespondent în bazele de date.

S-a procedat la testarea persoanelor cu aparatul etilotest, pentru conducătorul auto rezultatul fiind negativ, iar bărbatul de 33 ani rezultatul fiind de 0,73Mg/l alcool pur în aerul expirat.

S-a întocmit dosar penal privind infracţiunile de ,,conducere sub influenţa alcoolului”, „conducere fără permis” și „punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat”.

Tot joi, în jurul orei 21.05, polițiștii din cadrul Secției 13 Poliție Rurală Bălcăuți, aflându-se în serviciul de patrulare pe raza localității Iacobești, comuna Grănicești, au oprit pentru control, pe drumul comunal nr. 40 B autoturismul condus de către un bărbat de 41 ani din Grănicești, care s-a aflat singur în autoturism. În continuare, având în vedere faptul că șoferul emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,47 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorul auto a fost condus la Spitalul de Boli Cronice Siret, unde i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.S-a întocmit dosar penal privind infracțiunea de „conducere sub influența alcoolului”.

În aceeași seară, la ora 21.35, polițiștii din cadrul Secției 8 Poliție Rurală Adâncata în timp ce efectuau activități pe linie de poliție rutieră, pe DN 29 A, pe raza satului Călugăreni, comuna Adâncata, au oprit autoturismul condus de un bărbat de 30 ani, din comuna Zvoriștea.

S-a procedat la testarea șoferului cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,92 alcool pur în aerul expirat și i s-au recoltat probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei.

S-a întocmit dosar penal privind infracţiunea de „conducere sub influența alcoolului”.

Tot joi, la ora 23.30, polițiștii din cadrul Compartimentului Rutier al Poliției Fălticeni, în timp ce desfășurau activități de control al traficului rutier pe D.J. 209A, pe raza comunei Cornu Luncii, au oprit pentru control autoturismul condus de către un bărbat de 44 ani, din Mălini și întrucât acesta emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 1,13 mg/l alcool pur în aerul expirat și i s-au recoltat probe biologice de sânge in vederea stabilirii gradului de alcoolemie.

Vineri dimineața la ora 00.17, polițiștii din cadrul Poliţiei Suceava – Biroul Rutier, au oprit, în cadrul acțiunii „Blitz” pe b-dul George Enescu din mun. Suceava autoturismul condus de un tânăr de 21 ani, din Stroiești. În urma testării cu aparatul etilometru s-a constatat că șoferul avea o alcoolemie de 0,64 mg/l, alcool pur în aer expirat. În urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că tânărul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie.

Conducătorul auto a fost condus la Spitalul Judeţean Suceava unde i-au fost prelevate mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

S-a întocmit dosar penal privind infracţiunile de „conducere sub influenţa alcoolului” și ,,conducerea unui vehicul fără a poseda permis de conducere”.

„Pentru siguranța dumneavoastră și a celorlalți participanți la trafic, polițiștii vă recomandă: Nu vă urcaţi sub nici o formă la volan, dacă aţi consumat băuturi alcoolice sau substanțe interzise! Consumul de alcool reprezintă una din cauzele încă frecvente care afectează capacitatea de conducere, deşi exista tendinţa de a se subestima rolul său. De cele mai multe ori, conducătorii auto aflaţi sub influenţa alcoolului comit frecvente încălcări ale normelor de circulaţie, conduc cu viteză excesivă, se angajează în depăşiri neregulamentare sau execută în mod periculos virajele.Consumul de băuturi alcoolice reduce viteza de reacţie şi precizia mişcărilor şi poate determina scăderea acuităţii vizuale şi auditive a şoferilor.Legea pedepseşte conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul după ce şoferul acestuia a consumat băuturi alcoolice sau substanțe interszise, iar concentraţia în sânge depăşeşte limita legală! Astfel, legea prevede o pedeapsă cu închisoare de la 1 la 5 ani pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge. De asemenea, pe timpul cercetării, permisul de conducere este reţinut, fără drept de circulaţie. Consumul de alcool și drog constituie un factor de mare risc asupra traficului rutier, influenţând în mare măsură producerea accidentelor de circulaţie!”, a transmis Poliția Suceava.