Colegiul Național „Ștefan cel Mare” din Suceava regretă trecerea în eternitate a fostului director Rodica Alexandru: A fost un exemplu de competență, tact și diplomație, entuziasm și încredere, toate puse în slujba școlii și a oamenilor ei

Colectivul de cadre didactice al Colegiului Național „Ștefan cel Mare” din Suceava a anunțat că îmbracă de joi haine cernite, în semn de doliu şi omagiu, la trecerea în eternitate a celei care a fost profesorul Rodica Alexandru și a cărei carieră didactică culminează cu obținerea doctoratului în istorie și cu longeviva responsabilitate de director, care o și singularizează într-o lume a elitelor școlii sucevene.

„Rodica Alexandru rămâne o prezență vie în memoria celor care au cunoscut-o în fiecare dintre ipostazele ce i-au definit personalitatea inconfundabilă: arhivist, profesoară de istorie și apoi director. Ca profesor de istorie, a considerat că trebuie să facă din fiecare lecție o pagină de viață – amplasată în timp și în spațiu -, iar din eroi, oameni vii, cu calitățile și defectele lor, cu dăruirea și jertfa de sine puse în slujba unor idealuri înalte”, arată colectivul de cadre didactice al colegiului.

Potrivit acestora, Rodica Alexandru a fost un director de excepţie, înzestrat cu capacitatea de a coagula colective didactice unite şi performante, ea însăși fiind un exemplu de competență, tact și diplomație, entuziasm și încredere, toate puse în slujba școlii și a oamenilor ei.

„Excelenta formație științifică și pedagogică, experiența didactică, calitățile umane au dus la câștigarea respectului și prestigiului social, în anul 2018 conferindu-i-se titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Suceava. Dinamică, extrem de eficientă ca director, cu un entuziasm pentru disciplina predată și cu o pregătire pe măsură, iubitoare de artă și de adevăr”, se mai arată în mesaj.

Aceștia reamintesc o declarație a prof. Rodica Alexandru: „Am condus liceul timp de 15 ani. Am preluat de la înaintaşi un liceu de mare prestigiu în ţară şi vreau să cred că am pus şi eu, la rândul meu, o cărămidă la edificarea lui. Ne-a fost dat, mie şi generaţiei mele, să trăim şi să ne desfăşurăm activitatea în anii comunismului. Nu ne alegem epoca în care ne naştem şi trăim. Nouă, aceasta ne-a fost dată. Am trecut cum am putut prin modificările aberante impuse şcolii, am răspuns unor cerinţe ce azi par absurde, de neconceput pentru tinerele generaţii. Dar, înainte şi mai presus de toate, am făcut carte.”

Personalitatea distinsei profesoare Rodica Alexandru rămâne una remarcabilă și după trecerea ei la cele veșnice, fiind o îmbinare măiestrită de omenie, cultură, profesionalism și civism, talentul nativ al unui pictor amator înzestrat cu sensibilitate și naturalețe.

„Noi, cadrele didactice formate sub privirea ocrotitoare și înțelegătoare a celei care a fost director în ultimii 15 ani ai vieții profesionale active, păstrăm amintirea atmosferei calde, unice din cancelaria cu masa ovală, în jurul căreia toţi eram una cu OMUL Rodica Alexandru, care rămâne pentru totdeauna modelul de manager înnăscut. Drum bun în Lumină, Doamnă Director Rodica Alexandru!”, a mai transmis colectivul de cadre didactice al Colegiului Național „Ștefan cel Mare”