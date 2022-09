Flutur, în plenul CJ Suceava, cere PSD să nu umbrească efortul uriaș făcut la Spitalul Județean Suceava: Abia ieri s-a dat hotărâre definitivă cine să facă lucrările la Secția de Neonatologie după incendiu

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a transmis, joi, în ședința CJ Suceava că nu este normal ca PSD Suceava să umbrească efortul uriaș făcut la Spitalul Județean Suceava lansând știri spumoase după ce liderul grupului PSD din CJ Suceava a acuzat întârzierea nepermisă a reabilitării secției de neonatologie din SJU Suceava precizând că abia miercuri s-a finalizat judecarea contestației privind firma care să facă lucrările.

Liderul grupului PSD din CJ Suceava, Gheorghe Iacob, a atras atenția în ședința de joi a Consiliului Județean Suceava că Spitalul Județean se confruntă cu o situație foarte grea în urma incendiului care a avut loc acum câteva luni.

„Până la ora actuală nu s-a făcut nimic pentru Secția de neonatologie. Merg medicii cu lanterna la consultații. S-a mutat înapoi secția, dar nu s-a făcut aproape nimic. Este păcat că ajungem în asemenea situații. După atâta timp conducerea spitalului nu s-a ocupat serios de treaba aceasta.Am înțeles de la domnul președinte al Consiliului de Administrație că i-a atras atenția de mai multe ori directorului și nu s-a făcut nimic. Poate reușiți dumneavoastră”, a spus Iacob.

Gheorghe Flutur a intervenit pentru lămurirea lucrurilor și a spus că situația a fost generată de contestațiile la licitația organizată pentru reabilitarea secției.

„Adevărul este că abia ieri la Curtea de Apel Suceava s-a dat hotărâre definitivă cine să facă lucrările și să se apuce de treabă”, a spus Flutur.

Toată această întârziere a fost determinată de proceduri și contestații, a explicat președintele CJ Suceava

„Am văzut și eu în spațiul public. Sigur, poți să spui: Au, ce e la Suceava? E păcat să umbrim efortul uriaș făcut la spitalul acesta cu atâtea investiții. E spumos pentru media, câteodată așa ceva. Nu reprezintă asta SJU Suceava, dar au fost proceduri de achiziție publică ce au trebuit respectate”, a spus Flutur.

Gheorghe Iacob a spus că acest lucru legat de comunicare putea fi făcut și până acum de conducerea spitalului.

„Nici medicii din secție nu știu lucrul acesta. Și e păcat să umbrim activitatea, dar din cauza tot a unor neglijențe”, a spus Iacob.

Gheorghe Flutur i-a răspuns că atunci când sunt probleme de acest gen, mai ales că sunt parteneri într-o alianță la guvernare, este corect să fie discutate aceste aspecte.

„Dacă tot suntem parteneri, să fim colegi până la capăt și să ne informăm, să ne întrebăm. Dacă cineva vrea să arate un senzațional undeva și iese cu o știre, că se filmează orice acum, acceptăm și asta. Dar este comisia de sănătate unde ne putem întâlni, cred că și Consiliul de Administrație putea fi întrebat. Și eu am avut discuții cu managerul și am cerut insistent rezolvarea acestei probleme cum am cerut și rezolvarea celorlalte probleme legate de PSI”, a mai spus președintele Flutur.

El a adăugat că săptămânal se întâlnește cu conducerea SJU Suceava pentru a discuta diverse aspecte ale activității, dar că în acest caz situația a fost generată de procedura de achiziție.

Gheorghe Flutur a mai declarat că în asemenea situații spitalul are obligația să lămurească lucrurile.

„Noi avem episodul pandemiei oameni buni! Au fost oameni care au crezut că-și fac carieră inclusiv politică transmițând de lângă ligheanul de televiziune din curtea spitalului și n-a fost așa. Aici este o muncă a unor oameni, dar trebuie cunoscut adevărul”, a continuat Flutur.

El a arătat că sunt contestații și la drumuri și că se poate transmite și de acolo că lucrurile nu merg, dar că trebuie cunoscut adevărul.

„Eu am înțeles foarte multe lucruri și le înțeleg. Înțeleg că uneori începe campania electorală mai repede decât trebuie, dar trebuie să se știe adevărul”, a spus Flutur.

El a adăugat că se aștepta ca și în aeroport să se spună de ce aseară au fost 2000 de oameni, pentru că nu au fost niște avioane care să ducă niște oameni care veneau din Ucraina și a fost un blocaj fantastic azi noapte în aeroport.

„Sunt cauze externe nouă, dar când este să arătăm cu degetul spre Suceava știți bine că n-am avut foarte mulți prieteni în această țară când a fost să ne pună la colț cu Lombardia României și așa mai departe. De aia e bine și pe mine să mă sunați, să mă atenționați, dar e bine și la comunicarea publică să fie corectă și nimic altceva”, a concluzionat Gheorghe Flutur.