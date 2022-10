Personalul SJU Suceava va fi din nou instruit să comunice cu pacienții și cu aparținătorii. Gheorghe Flutur: De foarte multe ori pacientul pleacă în altă parte pentru că întâlnește aici o răceală, o țâfnă a cuiva

Personalul Spitalului Județean Suceava va participa în perioada următoare la cursuri de comunicare în relalția cu pacienții și aparținătorii.

Managerul SJU Suceava, dr. Alexandru Calancea, a recunoscut că există o comunicare cu anumite deficiențe.

„De aceea, în următoarea perioadă vom organiza cursuri de comunicare pe toate categoriile de personal”, a spus managerul SJU Suceava.

După ce i s-a atras atenția că au mai fost organizate astfel de cursuri, dr. Calancea a spus că de această dată vor fi organizate foarte bine astfel încât să beneficieze fiecare dintre angajații spitalului de aceste cursuri și să pună în practică ceea ce își însușesc în urma acestor cursuri.

Președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a recunoscut că nu se poate să se facă că nu vede că mai este mult de lucrat în ceea ce privește relația cu publicul.

El a anunțat că vor fi amenajate trei ghișee la intrarea în Spitalul Județean pentru relația medic-aparținător ca să se poată oferi informații în timp util și să se scadă presiunea.

„Eu cred că spital clinic universitar înseamnă și o altfel de adresabilitate”, a spus Flutur care este convis că discuția cu conducerea spitalului, cu șefii de secții, cu medicii va avea rezultate.

„Noi oferim tot ce putem să oferim în materie de dotări de ultimă generație și le cerem să răspundă cu aceeași măsură și ei de empatie. Să explice mai mult, să aibă mai multă răbdare pentru că de foarte multe ori pacientul pleacă în altă parte pentru că întâlnește o răceală, o țâfnă a cuiva, care nu este pe măsura a ceea ce am făcut noi ca dotări aici”, a spus Flutur.

El a arătat că la cele trei ghișee de informații medicii vor veni să discute cu aparținătorii și că a cerut să se facă un regulament.

„Trebuie să comunici obligatoriu și să spui familiei diagnosticul și ce trebuie de făcut în perioada următoare. Eu cred că vor găsi soluții. Țineți minte că pe vremea fostului manager era un birou la care se comunica. Vor fi amenajate trei birouri. Sunt oameni care așteaptă afară, pe sub pereți și trebuie stat de vorbă cu ei”, a spus Gheorghe Flutur.

Managerul SJU Suceava, dr. Alexandru Calancea, a arătat că se vor găsi soluții și pentru vizitarea pacienților, dar că deocamdată se menține actuala situație întrucât epidemiologul spitalului nu permite încă o altă abordare.

Președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a cerut însă să se găsească formule pentru că „nu putem fi mai catolici decât papa” și că insistă ca oamenii să fie tratați cu fruntea deschisă și nu cu stres.

„Omul, pe lângă stresul bolii pe care o are nu trebuie să aibă și alte stres-uri și constrângeri în plus. Trebuie să fim prietenoși cu pacienții. Bau-baul pandemiei nu cred că trebuie ținut la infinit. Dacă avem spații verzi în curtea spitalului va trebui să găsim soluții, dar nu hotărăsc eu asta. Am fost în situație de pacient și știu cum e”, a spus Flutur.