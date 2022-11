Bustul generalului Iacob Zadik a fost dezvelit pe Aleea Unioniștilor din Suceava

Bustul generalului Iacob Zadik, cel care a condus trupele Armatei Române care au eliberat și restabilit ordinea în Bucovina înainte de Congresul General al Bucovinei care a decis Unirea Bucovinei cu România, a fost dezvelit, luni, de Ziua Bucovine, pe Aleea Unioniștilor din Suceava în prezența mai multor oficialități centrale și locale.

După oficierea unei slujbe de pomenire, PS Damaschin Dorneanu, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților a spus că generalul Iacob Zadik a fost un bărbat înțelept și priceput.

„Având în spate o carieră militară de 30 de ani, generalul Iacob Zadik este activ și câștigă victorii în luptele din Primul Război Mondial, mai ales la bătăliile de la Mărești și Mărășești din 1917. Peste un an, în noiembrie 1918, este trimis în Ținutul Bucovinei pentru a restabili, la cererea lui Iancu Flondor, situația tulbure creată de opoziția anti-unionistă față de dorința de revenirii la matca țării a Bucovinei, ruptă în urmă cu 144 de ani. A reușit să îndeplinească această misiune cu înțelepciune și pricepere, evitând conflictul și aducând pacea”, a spus PS Damaschin.

Primarul Ion Lungu a spus că este bucuros că la acest eveniment se dă un exemplu de unitate pentru că sunt prezenți reprezentanți ai tuturor partidelor politice de Ziua Unirii Bucovinei cu Țara.

Ion Lungu a arătat că mulți oameni s-au implicat în Unirea Bucovinei cu România în 1918, dar că doi oameni se remarcă într-un mod deosebit, respectiv Iancu Flondor care și-a făcut datoria din punct de vedere politic, dar care nu putea duce la îndeplinire obiectivul fără intervenția Armatei României care l-a mandatat în acest sens pe generalul Iacob Zadik și care, în 8 noiembrie 1918 eliberează Suceava și Burdujeni, în 9 noiembrie ajunge Siret, iar în 11 noiembrie ajunge în Cernăuți unde restabilește ordinea și preia puterea pe care i-o transferă lui Iancu Flondor și în asigură acestuia liniștea să convoace Congresul General din 28 noiembrie care consfințește unirea.

Primarul Ion Lungu a anunțat că anul viitor, pe Aleea Unioniștilor va fi montat bustul lui Mihail Kogălniceanu.

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a spus că generalul Iacob Zadik a scris, în urmă cu 104 ani, o pagină de istorie la Suceava și că reprezintă un model de urmat.

„Iacob Zadik înseamnă curaj, înseamnă înțelepciune și când vorbim de armată, acum 104 ani, nu vorbim de forță, ci doar de autoritatea ei pentru că atunci a fost de catifea intrarea lor în Suceava și la Cernăuți. N-a fost nevoie de forță, dar a însemnat restabilirea ordinii și de aceea, de foarte multe ori, asta a însemnat și trebuie să însemne armata: ordine, disciplină și echilibru”, a spus Gheorghe Flutur.

Președintele CJ Suceava a mai spus că în această zi gândul se îndreaptă spre frații români din Cernăuți și a îndemnat la mai multă solidaritate cu aceștia mai ales că acum sunt afectați de un război nedrept.

„Gândul meu se îndreaptă către frații noștri români din Cernăuți pentru că este o perioadă tulbure. Dacă anul trecut pe vremea asta vorbeam altfel, acolo, acum, prea des bat clopotele pentru cei care își pierd viața pe front și ne rugăm la bunul Dumnezeu să se încheie cât mai repede acest război nedrept. Pentru întreg poporul ucrainean trebuie transmisă această compasiune, iar noi ca români, ca bucovineni care am avut șansa să fim în Uniunea Europeană, trebuie să ne gândim la frații noștri de dincolo și să facem mai mult pentru ei. Fie că deschidem punți de comunicare cum s-a întâmplat cu câteva săptămâni în urmă- am deschis un punct de trecere a frontierei de la Vicovu de Sus cu Crasna, să știți că pregătim deschiderea punctului de la Climăuți cu Fântâna Albă, cel de la Ulma cu Rusca și cel de la Izvoarele Sucevei și Șipotele Sucevei al lui Ciprian Porumbescu. Sunt proiecte pentru care trebuie să luptăm pentru că asta înseamnă deschidere cu frații noștri”, a spus Flutur.

El a mai arătat că acesta este un subiect trist.

„Doar 21 de ani Bucovina a rezistat unită cu România. După aceea, tratatele internaționale ne-au separat din nou. Ce putem face noi? Să ne gândim, să ne întâlnim și să fim mai des alături de ei. N-am să uit solidaritatea din frontieră, la început de an, când dumneavoastră, dragi suceveni, ați venit cu mâncare caldă la frații noștri care fugeau de acasă. Asta înseamnă solidaritate. Anul 2022 este un an trist, un an negru, când a început un război necruțător și unde frații noștri, vecinii noștri, suferă. De aceea îndemnul meu este la compasiune, solidaritate și să ne gândim mereu la cei de dincolo care suferă”, a mai spus Gheorghe Flutur.