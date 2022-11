Clubul Sportiv HE PAI Suceava a obținut 12 medalii la Campionatul Național de Qwan Ki Do-Arme tradiționale desfășurat în week-end la Comănești

Clubul Sportiv HE PAI Suceava a obținut, în week-end la Campionatul National de Qwan Ki Do – Arme Tradiționale Juniori și Seniori desfășurat la Comănești sâmbătă și duminică un număr de 12 medalii.

Președintele Clubului Sportiv HE PAI Suceava, Ovidiu Zegrea-centură neagră 3 dang- a precizat că la această competiție au participat 240 sportivi de la 26 de cluburi din țară, iar județul Suceava a participat cu 42 de sportiv de la cinci cluburi din Suceava, Rădăuți, Marginea și Fălticeni.

De la Clubul Sportiv HE PAI Suceava au participat 20 de sportivi (14 juniori și 6 seniori) cu vârste cuprinse între 14 și 46 de ani la cele trei probe de concurs: Thao Lo, Song Luyen și Giau Dau.

REZULTATE HE PAI SUCEAVA

PROBA TEHNICĂ:

Juniori 13-15 ani fem. GRADE ALBASTRE- BASTON LUNG – locul III – SABINA VORNICU

Juniori 16-17 ani masculin GRADE ALBASTRE – BASTON LUNG – locul I – TEODOR MUHA

Juniori 16-17 ani masculin GRADE ALBASTRE -BASTON LUNG – locul III – MIHAI SAVIN

Seniori 18-39 ani masc. CENTURI NEGRE – LONG GIAN – LOCUL I – DAN GRIGORIU

– 2 LONG GIAN – LOCUL II – DAN GRIGORIU

Seniori 18-39 ani fem. CENTURI NEGRE – BASTON LUNG – LOCUL III – SABINA POSTOLACHE

Seniori 18-39 ani fem. CENTURI NEGRE – PALOȘ VIETNAMEZ – LOCUL III – MIHAELA MUNTEANU

Seniori 18-39 ani feminin CENTURI NEGRE- 2 LONG GIAN – LOCUL I – RALUCA HUIANU

Seniori 18-39 ani feminin CENTURI NEGRE- 2 LONG GIAN – LOCUL II – FRANCESCA SCEPANSCHI

PROBA DE LUPTĂ:

Juniori 13-15 ani fem. GRADE ALBASTRE – locul III – SABINA VORNICU

Juniori 16-17 ani masculin GRADE ALBASTRE – locul III – MIHAI SAVIN

Seniori peste 40 ani feminin CENTURI NEGRE – locul II – CARMEN BOLOGA

TOTAL REZULTATE: 12 medalii

3 – LOCUL I

3 – LOCUL II

6 – LOCUL III

„Studiul armelor tradiționale este ramura din Qwan Ki Do cea mai spectaculoasă, dar și cea mai dificilă din perspectiva atingerii unui nivel tehnic foarte ridicat. Spre deosebire de tehnica din Qwan Ki Do, studiul armelor este mult mai personal și necesită multe ore de pregătire în plus față de programul obișnuit de antrenament. Toți cei 20 sportivi au avut evoluții bune și foarte bune și în general emoțiile au fost principalul adversar care i-a oprit pe unii sportivi din drumul spre medalii”, a menționat Ovidiu Zegrea.