Ion Lungu nu se lasă, iar după avizarea OMD Suceava-Orașul Cetății de Scaun anunță că va monta anul viitor Roata Panoramică: Avem multe proiecte pe linie de turism, inclusiv cu Roata Panoramică

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat, miercuri, că Suceava este primul oraș care are avizat Organizația de Management a Destinației pentru că a făcut aceste demersuri încă dinaintea apariției legislației în domeniu și că își propune o revitalizare a activității turistice, incluzând și montarea unei roți panoramice.

„Am facut demersuri pentru Organizația de Management a Destinației înainte de a fi domnul Cadariu ministru. Asta nu înseamnă că nu-i mulțumesc pentru sprijin, dar să nu se înțeleagă greșit că am mers noi de la Suceava și cu intervenții la ministru și ne-a dat nouă primii. Nu! Noi deja am făcut documentația pentru OMD, iar când s-a dat legislația în vară am reluat-o. Sună și bine: Suceava-Orașul Cetății de Scaun”, a spus Ion Lungu.

El a subliniat că este încrezător în strategia de turism a municipiului Suceava.

„Cred că turismul poate să fie una dintre activitățile economice ale municipiului Suceava, nu cum a fost până acum, care să aibă o contribuție și la bugetul Consiliului Local, dar, în același timp, să poată și agenții economici să desfășoare o activitate din care să putem crea locuri de muncă, să putem da salarii”, a spus primarul.

El a arătat că are multe proiecte pe linie de turism, inclusiv cu Roata Panoramică.

„O să o punem din nou (roata panoramică n.r.) în bugetul Consiliului Local pentru anul viitor, dar și toate celelalte cu Aqua-park, cu zona de agrement Tătărași, cu zona de agrement Parc Șipote, cu ștrandul pe care îl vom da în funcțiune în primăvară”, a spus Lungu.

Primarul și-a exprimat speranța că municipiul va avea o activitate eficientă de turism și bine organizată.

„Ca să ai turism trebuie să ai obiective turistice și să creezi evenimente. Eu sper să putem face acest lucru”, a declarat primarul.

Ion Lungu a evitat să spună care va fi suma alocată pentru Roata Panoramică, menționând că va fi făcută publică la fundamentarea bugetului pentru anul 2023.