Flutur anunță că CJ Suceava își asumă să finalizeze studiul de fezabilitate pe tronsonul Suceava-Vatra Dornei al Autostrăzii Nordului: Ai studiul aprobat, te poți duce la finanțare

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat, miercuri, că CJ Suceava își asumă să finalizeze studiul de fezabilitate pe tronsonul Suceava-Vatra Dornei al Autostrăzii Nordului după ce firma care câștigase licitația a renunțat la contract.

Flutur a spus în plenul CJ Suceava că a avut mai multe discuții la Ministerul Transporturilor pentru finanțări.

El a dat ca exemplu centura Gura Humorului care are o valoare destul de mare.

„Aici suntem în linie dreaptă pentru că s-a terminat studiul de fezabilitate și acum se lucrează la autorizația de mediu. Am câștigat un an pentru că am preluat noi, Consiliul Județean, toată această chestiune”, a spus Flutur.

Președintele CJ Suceava a arătat că ținând cont de experiența pe care a dobândit-o echipa care s-a ocupat de acest proiect, intenționează să preia finalizarea studiului de fezabilitate pe tronsonul Suceava-Vatra Dornei al Autostrăzii Nordului.

„Acum, că s-a reziliat contractul pe Autostrada Nordului pentru Suceava-Vatra Dornei pe partea de studiu de fezabilitate, am discutat cu echipa de la Consiliul Județean să ne asumăm noi să facem exact ceea ce facem pe centura Gura Humorului să continuăm noi studiul de fezabilitate, cu toate procedurile legale, cu acordul Ministerului Transporturilor”, a spus Flutur.

El a arătat că existența studiului de fezabilitate permite obținerea finanțării.

„Dacă ai studiul de fezabilitate te poți duce la finanțare. Uitați-vă la autostrada A 7. Au fost studii până la Pașcani, până la Pașcani s-a licitat. Sunt două contestații, dar cred că se rezolvă și alea și anul 2023 va fi anul în care se intră foarte serios pe traseul autostrăzii A 7 de la Ploiești la Pașcani”, a spus președintele CJ Suceava.

El a menționat că pentru tronsonul Pașcani spre Suceava e aproape gata toată documentația și că încă se lucrează la cel de pe tronsonul dintre Suceava și Siret.