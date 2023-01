Scrisoare-fluviu, de 12 metri, scrisă de 43 de elevi ai Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți în cadrul programului național de exercițiu catehetic și scriere reflexivă

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Programul național de exercițiu catehetic și scriere reflexivă, “Biblia călătoare și sfințitoare” – ediția a II-a, 15 decembrie 2022 – 10 ianuarie 2023 organizat de Inspectoratul Școlar Județean Suceava, prin Inspector școlar pentru Religie, prof. Daniela Ceredeev, în parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, a poposit și la COLEGIUL NAȚIONAL „EUDOXIU HURMUZACHI” RĂDĂUȚI, de unde își urmează călătoria către destinație, printr-o scrisoare – fluviu, realizată cu migală, dăruire și emoție.

Intitulată “LA ÎNCEPUT A FOST CUVÂNTUL”, scrisoarea de la CN „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți a fost elaborată de 43 de elevi: Ciornei Gabriela, Chelba Alexandra, Dabîca Amalia, Filimon Elisabeta, Halip Sofia, Ianuș Maria, Ilaș Elena – Ioana, Lavric Bianca, Livadaru Maria – Magda, Popovici Lorena, Prelipcean Ariana, Teleagă Ecaterina, Ungurean Elena, Ursu Iulia, Velnicer Ioana, Vicol Alina – clasa a IX-a C; Asiminei Amelia, Naida Cosmina, Neamțu Melania, Sava Matei, Tucaliuc Naomi – clasa a X-a C; Cuciurean Ionela -Mihaela, Diaconescu Eliza – Teodora, Prelipcean Iulia, Puiuleț Maria Dariana – clasa a X-a E; Flutur Alexandra – Ionela – clasa a X-a G; Brechler Anamaria, Botnărași Emilia, Coajă Cosmina, Juravle Mara, Tablan Alexia, Utale Ionela – clasa a XI-a C; Moloce – Sbera Irina Elena – clasa a XI-a D; Costache Manuela – Alexandra – clasa a XI-a E; Hlodec Iulia, Istrătoaie Gabriela, Molea Maria – clasa a XI-a G; Cornea Ciprian, Iftinchi Bianca, Gheațău Ioana – Raluca – clasa a XII-a B; Coroamă Elena – Doruța, Moloci Anastasia, Ungurean Paula (realizare grafică) – clasa a XII-a C, îndrumați de prof. Leon-Postolache Miriam, prof. Halip Beatrice și prof. Epatov Maria.

Scrisoarea cuprinde citate și trimiteri biblice, interpretări sensibile, poezii, asocieri literare și grafică rezultând 12 metri de scrisoare-fluviu.