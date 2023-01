Prefectul de Suceava a cerut drumarilor să rămână în alertă pentru a interveni în timp util cu utilaje de deszăpezire având în vedere ninsorile prognozate

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, a declarat, sâmbătă că a solicitat drumarilor din județ să fie în stare de alertă la nivel înalt pentru ca operațiunile de deszăpezire să fie efectuate în timp util.

„Chiar dacă la acest moment județul Suceava nu se află sub avertizare de cod meteo, având în vedere căderile prognozate de precipitații sub formă de zăpadă și stratul existent de până la 25-30cm depus în zona de munte, am solicitat atât secțiilor de drumuri naționale, cât și Direcției Județene de Drumuri și Poduri să își mențină starea de alertă la nivelul cel mai înalt, astfel încât operațiunile de deszăpezire să poată fi realizate în timp util și să evităm, pe cât este posibil, blocajele pe căile de acces rutiere”, a spus Moldovan.

Prefectul a menționat că la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență este activat Centrul Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției și că este ținut permanent la curent cu situația operativă astfel că, în caz de necesitate, se pot adopta rapid măsurile care se impun.

„Recomand tuturor sucevenilor să țină cont de sfaturile autorităților, să conducă prudent și de o manieră adaptată condițiilor specifice iernii și să nu pornească la drum fără a se informa asupra stării vremii”, a mai spus Alexandru Moldovan.