Viceprimarul Lucian Harșovschi: Nu am nicio rudă și niciun grad de afinitate cu nimeni din Primăria Municipiului Suceava, iar informațiile care circulă sunt false

Viceprimarul Sucevei Lucian Harșovschi a declarat, miercuri, fără echivoc, că nu are nicio rudă și niciun afin angajat în cadrul Primăriei Municipiului Suceava după ce în spațiul public au apărut informații legate de faptul că un șef de serviciu din cadrul Primăriei Suceava este cumnatul său.

„Sunt viceprimarul municipiului Suceava și mi se pare normal să răspund sucevenilor asupra unor aspecte din spațiul public. Fac acest lucru cu plăcere pentru că sunt o persoană sinceră, deschisă și transparentă. Mi se pare acest lucru normal când sunt lucruri care țin de administrația locală, care nu țin de viața privată sau de familiile unora sau altora. Chiar dacă ocupăm și funcții publice, avem și o viață privată, iar la un moment dat tot familia e cea mai importantă”, a spus viceprimarul când a fost întrebat dacă sunt cumnați sau cumetri ai săi angajați în Primăria Suceava.

El a spus că a văzut și el în spațiul public fel de fel de acuze ale unora „care intră cu bocancii în viața oamenilor”.

„Nu știu ce doresc (aceștia n.r.). Vor să-și facă campanie, caută să se agațe de unii ca să-și facă imagine sau poate au văzut și ei sondajul de opinie și asta ar fi cauza”, a spus viceprimarul.

El a arătat că faptul că aceste persoane răspândesc informații false în domeniul public că este sancționabil.

Lucian Harșovschi a arătat că pentru că au fost implicate și alte persoane care până la urmă nu au nicio treabă cu faptul că lucrează în Primăria Suceava și nu sunt persoane publice răspunde acestei întrebări.

„Nu am nicio rudă în Primăria Municipiului Suceava. Acest lucru să fie clar. Nu am nicio rudă, nu am niciun grad de rudenie cu nimeni din Primăria Municipiului Suceava”, a spus Lucian Harșovschi.

El a arătat că aceste informații false au fost distribuite după ce s-a făcut o legătură cu un nume, dar e doar coincidență de prenume.

„Întrebarea e dacă e o persoană cumnat cu mine. Eu am doi cumnați, pe unul îl cheamă Marius, dar nici unul dintre ei nu lucrează în Primăria Municipiului Suceava și nici în domeniul public. Nu am rude și afini în Primăria Municipiului Suceava”, a reiterat Lucian Harșovschi.

El a menționat că angajările în primărie se fac de persoanele responsabile cu resursa umană în urma unor concursuri, dar că nu e cazul pentru că am fost foarte atent din acest punct de vedere.

„Nu am nicio rudă și niciun grad de afinitate cu nimeni din Primăria Municipiului Suceava. Când se vehiculează informații false în domeniul public e deja prea mult. Ține de cei șapte ani de acasă, de decență și de faptul că avem cu toții o viață privată”, a concluzionat Lucian Harșovschi.