Prefectul de Suceava, șocat și îngrijorat de rezultatele la proba teoretică pentru permisul auto: Sunt regrese vizibile care arată o lipsă minimă de pregătire a legislației rutiere

Prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, a declarat, marți, într-o conferință de presă că a fost șocat și în același timp îngrijorat după ce a văzut statisticile privind rata de promovare a examenului pentru permisul auto și în special rata de promovare a probei teoretice.

Moldovan a spus că sunt „regrese vizibile” în ceea ce privește promovabilitatea probei teoretice și a arătat că dacă în perioada decembrie 2021-martie 2022 promovabilitatea probei teoretice era de 44-45 a sută, iar cea a probei practice de 48,66 la sută, în perioada decembrie 2022-martie 2023 promovabilitatea la proba teoretică a scăzut la 41,21 la sută, iar la proba practică a crescut la 49,3 la sută.

În cifre, în cele patru luni din perioada decembrie 2021-martie 2022, au fost respinși la proba teoretică 4472 candidați din cei 8520 înscriși, iar în perioada decembrie 2022-martie 2023, din cei 9721 candidați au fost respinși la proba teoretică 5243.

„Rata de promovabilitate a probei teoretice este în continuă scădere”, a spus prefectul care a menționat că a discutat cu reprezentanții școlilor de șoferi și le-a transmis că sunt necesare eforturi de îmbunătățire a cunoștințelor candidaților în ceea ce privește proba teoretică.

„Am avut un șoc la statistica primului trimestru al acestui an”, a mai declarat prefectul care a menționat că foarte mulți candidați nu reușesc să răspundă corect la proba teoretică nici la jumătate din întrebările din chestionar.

Astfel, dacă pentru a fi declarat admis un candidat are nevoie de 22 de puncte, au fost candidați care au avut chiar și zero puncte.

Potrivit statisticii, în cele trei luni ale acestui an, un număr de 760 de candidați au obținut punctaje între 0 și 10 puncte ceea ce arată o lipsă minimă de pregătire a legislației rutiere.

„Uitându-ne pe șoselele din județul Suceava observăm că există un număr ridicat de persoane care conduc sub influența alcoolului, sub influența drogurilor, care nu respectă regulile elementare de circulație, care circulă cu viteze extrem de ridicate. Am solicitat și Poliției Rutiere intensificarea controalelor în trafic, dar am și rugat reprezentanții școlilor de șoferi să intensifice pregătirea teoretică în ceea ce privește legislația rutieră pentru că, indiferent câte rezultate măsuri de eficientizare a serviciului vom face ne vom izbi de acest procent scăzut”, a spus prefectul Alexandru Moldovan.