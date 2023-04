Rezultate notabile pentru elevii suceveni participanți la Olimpiada Națională de Geografie: un premiu I, trei mențiuni acordate de Ministerul Educației și nouă premii speciale oferite de Societatea de Geografie din România

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Elevii suceveni participanți la Olimpiada Națională de Geografie, desfășurată la Pitești, în perioada 9-14 aprilie 2023, au obținut un premiu I și trei mențiuni acordate de Ministerul Educației, precum și nouă premii speciale oferite de Societatea de Geografie din România, a informat Inspectoratul Școlar Județean Suceava .

Astfel, elevul Pendus V. C. Rareș-Mihail, clasa a X-a, de la Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc, prof. Ciumașu George-Radu, a obținut premiul I, iar elevul Lucașciuc P. Alin-Vasile, clasa a X-a, de la Colegiul Național „Dragoș Vodă” Câmpulung Moldovenesc, prof. Piticar Toader Mihai, eleva Acălfoaie C. Delia-Steliana, clasa a X-a și eleva Mamaischi P. C. Ana, cl. a XI-a, de la Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc, îndrumate de prof. Ciumașu George-Radu, au obținut mențiuni acordate de Ministerul Educației.

Premiile Speciale oferite de Societatea de Geografie din România au fost acordate următorilor elevi:

Livadaru I. C. Ioan-Alexandru, clasa a VIII-a, Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni, prof. Vasiliu Mioara;

Popescu G. Larisa-Ioana, clasa a IX-a, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava, prof. Năsulea Florentina;

Budui V. Laura-Ioana, clasa a IX-a, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, prof. Epure Loredana; Oprea-Gancevici D.I. Luca, clasa a X-a, Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, prof. Ciubotariu Mihaela Iuliana;

Spînu C. Matei, clasa a X-a, Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc, prof. Ciumașu George-Radu;

Ștefaroi O. Teodora, clasa a X-a, Colegiul Național „Dragoș Vodă” Câmpulung Moldovenesc, prof. Piticar Toader Mihai;

Văleanu N. Ștefan, clasa a X-a, Colegiul Național „Dragoș Vodă” Câmpulung Moldovenesc, prof. Piticar Toader Mihai;

Cazacu S. Andreea, clasa a XI-a, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, prof. Epure Loredana; Ilucă B. Denisa-Alexandra, clasa a XII-a, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava, prof. Năsulea Florentina și prof. Cocerhan Constantin.

Din lotul județean sucevean au mai făcut parte elevii: Pinticaru V. Andreea, clasa a XII-a, Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni, prof. dr. Porof Marcel și Chifan V. Daniel, clasa a XII-a, Liceul Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus, prof. Gheorghiță Florin-Constantin.

Lotul județean a fost coordonat de inspector școlar prof. dr. Constantin Cocerhan, echipa județului a fost însoțită de prof. Ciumașu George-Radu, Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc, iar în Comisia Centrală a fost prezent prof. dr. Marcel Porof, cadru didactic al Colegiului Național „Nicu Gane” Fălticeni.