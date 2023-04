Heliportul de la Câmpulung Moldovenesc va avea panouri fonoabsorbante, iar zona de aterizare-decolare a elicopterului este îndepărtată de zona de case

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Consiliul Județean Suceava a aprobat, joi, întocmirea studiului de fezabilitate în vederea amenajării unui punct aero-medical la Câmpulung Moldovenesc.

„La Câmpulung Moldovenesc se construiește centrul aero-medical pentru a pune în funcțiune elicopterul SMURD pe zona montană a județului Suceava, dar care deservește întreg teritoriul județului și nu numai”, a spus președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur.

El a spus că investiția se face pe o suprafață de 5848 de mp, iar devizul este de 11,8 milioane de lei care presupune construcția unui hangar, al unui corp administrativ întrucât acolo vor fi șase angajați, dar și spații tehnice, birouri, platforma, dar și alte investiții.

Liderul grupului PSD din CJ Suceava, Gheorghe Iacob, a solicitat ca firma care va efectua studiul de fezabilitate să țină cont și de nivelul de zgomot și să se intereseze dacă nu este necesară și aprobarea vecinilor.

„Să nu ajungem în situația să avem iarăși reclamații dacă se depășește numărul de decibeli aprobați prin lege. Prin studiu să facă inclusiv aceste determinări ca să fim convinși că nu e nevoie de avizul vecinilor”, a spus Iacob.

Flutur a răspuns că au fost mai multe discuții pe această temă motiv pentru care s-a extins suprafața acestui punct aero-medical și că au fost consultări și că din câte a fost informat nu sunt probleme.

El a subliniat că tema de proiectare prevede și montarea de panouri fonoabsorbante.

„Au fost mai multe discuții. Noi am cerut primăriei Câmpulung Moldovenesc un teren. Nu noi am fost cei care am hotărât care să fie terenul și unde și s-a găsit această soluție. Mai mult de atât s-a extins zona tocmai pentru a evita un zgomot și mai mare acolo unde va veni la pistă sau va pleca (elicopterul n.r.) e puțin mai departe de zona de case”, a spus Flutur.

El a menționat că totuși heliportul trebuie să fie și într-o zonă accesibilă pentru că în primul rând deservește populația de acolo în cazuri de urgență, accidente în special.

„Este o chestiune de care trebuie să ținem seama. Nu vrem să ajutăm într-o direcție și să stricăm în altă direcție”, a concluzionat Flutur.