Acțiune amplă a polițiștilor din Suceava împotriva consumului de alcool și droguri la volan

În acest weekend, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Suceava desfășoară o amplă acțiune de prevenire și combatere a accidentelor rutiere cauzate de consumul de alcool și droguri. Scopul acțiunii este atât identificarea șoferilor care conduc sub influența substanțelor interzise, cât și informarea și responsabilizarea participanților la trafic cu privire la pericolele acestui comportament.

Acțiunea se desfășoară pe întreg teritoriul județului Suceava și implică utilizarea tuturor aparatelor etilotest, etilometru și DrugTest Drager din dotarea IPJ Suceava. Până în prezent, peste 600 de șoferi au fost testați în cadrul acestei acțiuni.

Din păcate, în ciuda eforturilor depuse, mai mulți șoferi au fost identificați în aceste zile conducând sub influența alcoolului sau drogurilor. În astfel de cazuri, polițiștii au întocmit dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise”.

Unul dintre incidentele recente a avut loc în municipiul Rădăuți, când un bărbat de 27 de ani, din Rădăuți, a fost identificat la volanul unui autoturism. Acesta a fost depistat fără permis de conducere, iar testele au relevat prezența substanței THC-5 (Cannabis) în organismul său. În acest caz, a fost întocmit un dosar penal pentru „conducere fără permis” și „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.

Într-un alt incident, în satul Todirești, un șofer în vârstă de 31 de ani a fost oprit pentru control. Testul cu aparatul etilotest a indicat o alcoolemie de 0,46 mg/l alcool pur în aerul expirat. În acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal pentru „conducere sub influența alcoolului”.

Astfel de acțiuni sunt deosebit de importante pentru siguranța în trafic, deoarece consumul de alcool și droguri afectează capacitatea de conducere, scade viteza de reacție și poate duce la încălcări ale regulilor de circulație. Conducerea sub influența acestor substanțe constituie o infracțiune care poate fi pedepsită cu închisoarea și suspendarea dreptului de circulație.

Politia din Suceava reamintește participanților la trafic să nu se urce la volan dacă au consumat băuturi alcoolice sau substanțe interzise, pentru a evita accidentele și a asigura siguranța lor și a celorlalți. Comportamentul responsabil în trafic este esențial pentru prevenirea accidentelor de circulație și protejarea vieții și integrității tuturor celor implicați.