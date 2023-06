Ion Lungu renunță la proiectul cu fațadele din plante verzi deoarece proprietarii se opun

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat, miercuri, că renunță la proiectul de realizare a fațadelor din plante verzi la blocurile care vor fi reabilitate termic printr-un proiect cu finanțare externă prin PNRR după ce a constatat că proprietarii nu-și doresc așa ceva.

Primarul a spus că a participat săptămâna trecută la o ședință a unei asociații de proprietari din zona centrală unde se reabilitează termic blocuri, iar locatarii au cerut garanții pentru 40 de ani ceea ce este practic imposibil.

„Am renunțat la această variantă și nici nu mai merg la celelalte întâlniri”, a precizat Ion Lungu.

El a arătat că în acest caz se va merge pe varianta clasică.

Primarul a subliniat că nu are ce să le reproșeze sucevenilor pentru că acest proiect nu este realizat și că îi înțelege.

„Eu, ca primar, am fost încântat de soluția propusă de arhitecți. Nu am propus-o eu. Se putea spune că primarul are o gândire retrogradă și că nici nu a vrut să audă, dar eu am vrut să promovez acest proiect. Am făcut simulări, am făcut planșe, dar din păcate proprietarii nu sunt de acord, iar ultimul cuvânt îl au proprietarii”, a declarat Ion Lungu.

Primarul Sucevei a spus că va participa la ședințe ale asociațiilor de proprietari pentru a-i convinge de utilitatea acestui proiect de realizare a fațadelor cu plante verzi.