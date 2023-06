Municipiul Suceava intră în într-un proiect european de promovare a unui stil sănătos de „viață urbană” încurajând transportul alternativ și mersul pe jos

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Consiliul Local Suceava urmează să aprobe în ședința extraordinară de luni, 19 iunie, participarea municipiului Suceava în calitate de partener la realizarea proiectului „ONCE – One health Network for Cities in Europe”, cofinanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului de cooperare teritorială URBACT IV.

Potrivit referatului de aprobare semnat de primarul Ion Lungu și viceprimarul Lucian Harșovschi, municipiul Suceava a elaborat, împreuna cu orașul Lyon – partener lider și orașele Strasbourg – Franța, Kuopio – Finlanda, Loule – Portugalia, Lathi – Finlanda, Benissa-Spania, Elefsina-Grecia și Munchen – Germania, proiectul „ONCE – One health Network for Cities in Europe” care a primit în data de 31.05.2023 aviz favorabil din partea Secretariatului Programului URBACT IV .

În cadrul proiectului, pe baza schimbului de experiență și a bunelor practici identificate, fiecare oraș partener va realiza Planul Local de Acțiune în care vor fi prezentate măsuri care urmează a fi implementate la nivel local.

„Acțiunile preconizate a fi incluse în Planul Local de Acțiune includ printre altele: ecologizarea spațiilor publice, prin reabilitarea zonelor defavorizate și transformarea acestora în zone verzi, îmbunătățirea traseelor existente și crearea de trasee sănătoase de mers pe jos , reducerea poluării aerului prin instalarea de perdele verzi pe drumurile principale, încurajând transportul alternativ, promovarea unui stil sănătos de „viață urbană”, promovarea alimentației sănătoase în școli, înființarea de centre medicale permanente în fiecare cartier al orașului, încurajarea îmbătrânirii active – promovarea voluntariatului, adaptarea spațiului public la nevoile populației vârstnice, creșterea conștientizării cetățenilor cu privire la interconexiunea dintre sănătate, activități fizice, protecția mediului și acțiunile conexe, care pot contribui la îmbunătățirea calității vieții”, se mai arată în document.