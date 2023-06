Ion Lungu, după ce a fost acuzat de defrișări în oraș: Eu trebuia să fac o defrișare și n-am făcut-o și am fost un ticălos. Când am modernizat bulevardul George Enescu trebuia să tai toți copacii de acolo

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Consiliul Local Suceava a votat, luni, finanțarea unui proiect proiect european de promovare a unui stil sănătos de „viață urbană” încurajând transportul alternativ și mersul pe jos care presupune, între altele, ecologizarea spațiilor publice, prin reabilitarea zonelor defavorizate și transformarea acestora în zone verzi.

Dan Ioan Cușnir a atenționat, luni, pe primarul Ion Lungu, că proiectele de regenerare a spațiilor verzi din municipiu nu țin ritmul defrișărilor.

„E foarte bună școlirea colegilor dumneavoastră din departamentul de proiecte europene, doar că ei nu vor reuși să producă proiecte de reabilitare a zonelor verzi în ritmul în care dumneavoastră defrișați Suceava”, a spus Dan Ioan Cușnir.

Această remarcă l-a scos din sărite pe primar: „Când am defrișat Suceava domnule consilier? De unde ați mai scos-o și pe asta?, a întrebat Ion Lungu care i-a cerut lui Cușnir să prezinte cazuri de defrișări.

Dan Ioan Cușnir a exemplificat cu strada Mărășești care avea cu mult mai mulți copaci în urmă cu zece ani.

„Domnule Cușnir, tot dumneavoastră mă trimiteți la Oradea, la Cluj. Mergeți la Oradea și la Cluj și vedeți ce defrișări au făcut acolo. Eu trebuia să fac o defrișare și n-am făcut-o și am fost un ticălos. Când am modernizat bulevardul George Enescu trebuia să tai toți copacii de acolo. Noi am plantat mai mulți copaci pe fonduri europene. Am mers tot așa pe ideea ecologiștilor și n-am făcut nici parcare și pomii s-au uscat. Mergeți la Cluj, mergeți la Oradea, să vedeți ce defrișări au făcut acolo și au făcut orașe moderne. Noi demonstrăm că întotdeauna, și am făcut și în acest an, am plantat mult mai mulți pomi decât am tăiat”, a spus Ion Lungu.

Prin proiectul votat luni, acțiunile preconizate a fi incluse în Planul Local de Acțiune includ printre altele: ecologizarea spațiilor publice, prin reabilitarea zonelor defavorizate și transformarea acestora în zone verzi, îmbunătățirea traseelor existente și crearea de trasee sănătoase de mers pe jos , reducerea poluării aerului prin instalarea de perdele verzi pe drumurile principale, încurajând transportul alternativ, promovarea unui stil sănătos de „viață urbană”, promovarea alimentației sănătoase în școli, înființarea de centre medicale permanente în fiecare cartier al orașului, încurajarea îmbătrânirii active – promovarea voluntariatului, adaptarea spațiului public la nevoile populației vârstnice, creșterea conștientizării cetățenilor cu privire la interconexiunea dintre sănătate, activități fizice, protecția mediului și acțiunile conexe, care pot contribui la îmbunătățirea calității vieții.