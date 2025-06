Poliția Județeană Suceava anunță semnarea contractului de finanțare pentru proiectul ARTEMIS pentru protejarea biodiversității în zona transfrontalieră Suceava – Cernăuți

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Inspectoratul de Poliție Județean Suceava, în calitate de Partener Lider, și Departamentul Principal al Poliției Naționale din Ucraina în Regiunea Cernăuți au semnat vineri contractul de finanțare pentru proiectul ARTEMIS – Sistem avansat de acțiune pentru protejarea biodiversității și investigarea încălcărilor legii (Advanced Response for Enforcement of Biodiversity Law and Investigation System), cod ROUA00096. Proiectul este finanțat prin Programul Interreg NEXT VI-A România-Ucraina și beneficiază de expertiza Direcției Silvice Suceava, în calitate de organizație asociată.

Cu o valoare totală de 377.111,01 euro, din care 339.399,90 euro reprezintă contribuția Uniunii Europene, proiectul ARTEMIS își propune să consolideze capacitatea operațională a autorităților din Suceava și Cernăuți în lupta împotriva infracțiunilor de mediu. Bugetul alocat Inspectoratului de Poliție Județean Suceava este de 220.457,66 euro, din care 198.411,89 euro provin din fonduri UE.

Obiectivul principal al proiectului este protejarea biodiversității în zona transfrontalieră prin:

Dotarea poliției din Suceava și Cernăuți cu vehicule și echipamente de supraveghere specializate;

Organizarea a patru ateliere comune de lucru pentru schimb de expertiză în combaterea infracțiunilor de mediu;

Elaborarea unui plan de cooperare transnațională pentru investigarea și prevenirea infracțiunilor împotriva mediului.

Proiectul, care se va derula pe o perioadă de 18 luni, între 25 aprilie 2025 și 25 octombrie 2026, reprezintă un pas semnificativ pentru consolidarea colaborării româno-ucrainene în protejarea mediului și combaterea ilegalităților în zona transfrontalieră.