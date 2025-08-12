Aproape 100 de candidați suceveni au absentat și unul a fost eliminat la proba obligatorie a profilului din sesiunea iulie-august 2025 a Bacalaureatului



Examenul național de Bacalaureat, sesiunea iulie-august 2025, a continuat marți cu proba E c) – proba obligatorie a profilului, la care au fost înscriși 552 de candidați din județul Suceava.

Dintre aceștia, 97 de candidați au absentat, iar un candidat a fost eliminat din examen pentru nerespectarea regulamentului.

Incidentul a avut loc la centrul de examen organizat la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava.

Conform datelor Inspectoratului Școlar Județean Suceava, 91 de candidați au susținut proba la Istorie, iar 363 de candidați au optat pentru Matematică,

în funcție de profilul urmat.Sesiunea de Bacalaureat continuă miercuri, 13 august 2025, cu proba la alegere a profilului și specializării, ultima probă scrisă din această sesiune.