Caravana lui Moș Nicolae la  Suceava: Peste 5.000 de cadouri împărțite în șase cartiere

Vineri seara, pe 5 decembrie, Moș Nicolae a poposit personal în municipiul Suceava cu o caravană plină de daruri, lumină și colinde, respectând un traseu prin șase cartiere inclusiv în centrul orașului.

În fiecare locație, sute de copii l-au întâmpinat pe Moș, iar numărul participanților a depășit cu mult așteptările Primăriei Suceava, astfel că finalul a avut loc cu aproximativ o oră întârziere față de ora 20:20 programată inițial.

Până la finalul serii, Moș Nicolae și echipa Primăriei au împărțit peste 5.000 de cadouri celor mici.

Primăria Suceava a transmis atât mulțumiri, cât și scuze:

„Ne cerem scuze participanților la trafic pentru disconfortul creat și pentru micile situații apărute la locație. Vă mulțumim pentru răbdare și înțelegere! Bucuria de pe chipurile celor mici ne-a arătat că a meritat fiecare minut. La anul pregătim ceva și mai frumos și vom fi și mai bine organizați!”