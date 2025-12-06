Alessia Pop din Suceava s-a calificat în semifinalele Vocea României 2025 după un moment rock exploziv


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Suceava are motiv de mândrie: tânăra Alessia Pop, membră a echipei Tudor Chirilă, a obținut aseară biletul pentru semifinala Vocea României în urma unei prestații electrizante cu piesa „Beggin’” (Måneskin), cântată în stil rock pur.

În prima ediție LIVE a sezonului 2025, Alessia a urcat pe scenă și a demonstrat că poate ieși complet din zona de confort în care publicul o cunoștea până acum – voce caldă, pian, canto clasic – și a livrat un show plin de energie și atitudine rock care a ridicat sala în picioare.

Reacțiile antrenorilor au fost entuziaste:

Smiley: „De când am fată și sunt tată, mă interesez de parenting și ce am aflat e că de la 10-12 ani încolo anturajul e mai important decât familia. Uite ce a făcut anturajul! Te-a scos din tot ce știam despre tine. Mi-a plăcut foarte tare pe rock!”

Tudor Chirilă: „Există ceva ce ai făcut în seara asta și nu eu te-am învățat: acting! Din punctul meu de vedere, ceea ce ai făcut tu a fost metamuzică! Felicitări!”

Alessia Pop a descoperit muzica la doar cinci ani, în mașina mamei, iar de atunci a urmat un drum constant: cursuri de canto, Liceul de Artă „Ciprian Porumbescu” din Suceava – secția pian și canto clasic, participări la festivaluri și concursuri naționale. Cântă în corul bisericii, iar credința și sprijinul necondiționat al mamei și fratelui au ținut-o în picioare în momentele în care alții o descurajau.

Visul ei cel mare: să urmeze Conservatorul din București și să trăiască din muzică. Piesa care o definește este „Hurt” de Christina Aguilera, iar aseară a demonstrat că poate cânta cu aceeași intensitate atât balade emoționante, cât și rock dur.

După prestația de aseară, Alessia Pop se află oficial între cei mai buni 8 concurenți ai sezonului și va lupta în semifinală pentru un loc în marea finală Vocea României 2025.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR