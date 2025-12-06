Alessia Pop din Suceava s-a calificat în semifinalele Vocea României 2025 după un moment rock exploziv



Suceava are motiv de mândrie: tânăra Alessia Pop, membră a echipei Tudor Chirilă, a obținut aseară biletul pentru semifinala Vocea României în urma unei prestații electrizante cu piesa „Beggin’” (Måneskin), cântată în stil rock pur.

În prima ediție LIVE a sezonului 2025, Alessia a urcat pe scenă și a demonstrat că poate ieși complet din zona de confort în care publicul o cunoștea până acum – voce caldă, pian, canto clasic – și a livrat un show plin de energie și atitudine rock care a ridicat sala în picioare.

Reacțiile antrenorilor au fost entuziaste:

Smiley: „De când am fată și sunt tată, mă interesez de parenting și ce am aflat e că de la 10-12 ani încolo anturajul e mai important decât familia. Uite ce a făcut anturajul! Te-a scos din tot ce știam despre tine. Mi-a plăcut foarte tare pe rock!”

Tudor Chirilă: „Există ceva ce ai făcut în seara asta și nu eu te-am învățat: acting! Din punctul meu de vedere, ceea ce ai făcut tu a fost metamuzică! Felicitări!”

Alessia Pop a descoperit muzica la doar cinci ani, în mașina mamei, iar de atunci a urmat un drum constant: cursuri de canto, Liceul de Artă „Ciprian Porumbescu” din Suceava – secția pian și canto clasic, participări la festivaluri și concursuri naționale. Cântă în corul bisericii, iar credința și sprijinul necondiționat al mamei și fratelui au ținut-o în picioare în momentele în care alții o descurajau.

Visul ei cel mare: să urmeze Conservatorul din București și să trăiască din muzică. Piesa care o definește este „Hurt” de Christina Aguilera, iar aseară a demonstrat că poate cânta cu aceeași intensitate atât balade emoționante, cât și rock dur.

După prestația de aseară, Alessia Pop se află oficial între cei mai buni 8 concurenți ai sezonului și va lupta în semifinală pentru un loc în marea finală Vocea României 2025.