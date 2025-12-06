IPS Calinic, Decalog la Praznicul Sfântului Nicolae: Câștigă cu smerenia cele înalte și cu sărăcia, cele bogate, fiind astfel un apărător fervent al dreptei credințe, pe calea mântuirii

Intră acum și în grupul de
Cu prilejul praznicului Sfântului Ierarh Nicolae, ocrotitorul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic a transmis un mesaj pastoral special în care a alcătuit un Decalog duhovnicesc inspirat din viața și faptele marelui ierarh de la Mira Lichiei.
„Sfântul Nicolae a făcut din milostenie și bunătate coordonatele vieții sale”, a arătat IPS Calinic menționând că a alcătuit un Decalog care să ajute să urcăm spre sfințenie urmând exemplul său de verticalitate, credință și smerenie.
- Îmbracă-te în haina nestricăcioasă a sfințeniei, dată ție în apa Sfântului Botez, învrednicindu-te de slava cerească prin mijlocirea sfinților, care îți sunt prieteni adevărați.
- Fii un împlinitor și propovăduitor al învățăturii celei drepte, un trăitor desăvârșit și un apărător al credinței, până la hotarele puterilor tale omenești.
- Nu te lăsa pătruns de umbrele întunericului spiritual al învățăturilor ce strică sufletul, ca să nu rătăcești și să te îndepărtezi de adevărul revelat al Scripturilor.
- Fii asemenea muntelui scăldat în razele Soarelui Hristos, astfel încât viața ta să fie mereu în comuniune neîntreruptă cu Ziditorul tău.
- Luptă cu tărie împotriva tarelor societății în care trăiești: neomenia, minciuna și nedreptatea, punându-te în slujba binelui tuturor.
- Sădește și fă să strălucească în sufletele semenilor, prin credință, dragostea curată și binefăcătoare a Preasfintei Treimi.
- Nu-ți vinde sufletul pentru un câștig vremelnic, ci folosește aurul cel de mult preț, Sfânta Euharistie, spre dobândirea Împărăției lui Dumnezeu.
- Fii cu inima în veșnicie și cu trupul neîntinat în lume, cercetându-i ca un alt Nicolae pe orfani și neputincioși, pe cei în necazuri ori lipsiți de cele necesare vieții, pe cei rătăciți în păcat și fără de nădejde.
- Câștigă cu smerenia cele înalte și cu sărăcia, cele bogate, fiind astfel un apărător fervent al dreptei credințe, pe calea mântuirii.
- Cultivă în inima ta dorul după cer, râvna după cele sfinte și determinarea de a sluji, după modelul sfinților, lui Dumnezeu și semenilor.
† CALINIC,
Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților
