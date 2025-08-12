Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților intensifică sprijinul pentru victimele inundațiilor din Broșteni și a stabilit primele două familii care vor avea case noi în locuri sigure



O comisie a Centrului Eparhial Suceava s-a deplasat luni, 11 august 2025, în zona Broșteni, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, pentru a evalua situația familiilor afectate de inundațiile devastatoare din noaptea de 27 spre 28 iulie 2025.

Comisia, formată din pr. Viorel Ilișoi (Sectorul Economic-Financiar), pr. Andrei Mocanu (Sectorul de Asistență Socială și Medicală), pr. Răzvan Cîmpulungeanu (Sectorul Misiune Pastorală și Actualitate Creștină) și pr. Ștefan Mihalcea (Sectorul Media și Comunicare), alături de protoiereii protopopiatelor Câmpulung Moldovenesc, Suceava și Fălticeni, a discutat cu familiile sinistrate și autoritățile locale pentru a coordona sprijinul necesar.

În prima parte a zilei, comisia s-a întâlnit cu primarul comunei Broșteni, Alexandru Hurjui, pentru a prioritiza cazurile în funcție de gravitatea lor. Alături de preoții parohi din Broșteni I, pr. Marius Dolgu, și din Cotârgași, pr. Sergiu Colotilă, reprezentanții Arhiepiscopiei au vizitat familii care și-au pierdut locuințele și bunurile în urma viiturilor.

Ca parte a campaniei umanitare inițiate de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, s-a decis construirea a cel puțin cinci case în locuri sigure, respectând normele legale de siguranță, și reabilitarea altor locuințe afectate.

Pentru început, Arhiepiscopia va sprijini două familii: familia Adelina și Cezar-Alexandru Moroșanu, cu doi copii (unul bolnav), al cărei unic venit este salariul tatălui, și Neculai Gavril, pensionar văduv, care locuiește cu fiul, nora și cei doi nepoți, ambii având locuințele distruse complet.

Construcțiile vor începe după evaluarea riscurilor de către autoritățile competente și obținerea documentelor de urbanism necesare.

De la debutul crizei, Arhiepiscopia a fost prezentă în zonele afectate prin cele cinci protopopiate, oferind sprijin material și duhovnicesc.

Astfel, echipe de preoți și credincioși au participat la deblocarea căilor de acces, evacuarea apei și a deșeurilor forestiere, folosind echipamente precum motopompe, generatoare și buldo-excavatoare.

De asemenea, au fost distribuite alimente neperisabile, produse de igienă și curățenie prin centrul de colectare din Vatra Dornei, cu sprijinul ISU „Bucovina” Suceava. Două mese zilnice au fost asigurate pentru 300–700 de persoane, inclusiv sinistrați, pompieri, jandarmi și voluntari.

În cadrul unei ședințe de lucru, inginerul Gheorghe Gemănar, șeful Ocolului Silvic Broșteni, și-a exprimat sprijinul pentru acțiunile social-filantropice ale Arhiepiscopiei.

Comisia a decis ca, sub coordonarea Protopopiatului Câmpulung Moldovenesc, o echipă formată din misionarul protopopesc, asistentul social și preoții parohi să viziteze, în perioada 12–13 august, toate familiile sinistrate pentru a întocmi o situație detaliată, care va sta la baza viitoarelor intervenții.

Până în prezent, campania de solidaritate a strâns 900.000 de lei din donații ale credincioșilor din țară și străinătate, fonduri ce vor fi folosite pentru reconstruirea locuințelor și procurarea bunurilor de strictă necesitate. Persoanele care doresc să contribuie pot dona în conturile Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților:

RON: RO51 RNCB 0234 0370 1091 0014

EURO: RO78 RNCB 0234 0370 1091 0110

Banca: Banca Comercială Română – Sucursala Suceava

Titular: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților

Mențiune: Ajutor sinistrați