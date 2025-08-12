O autoutilitară a ars în noapte la Vicovu de Sus într-un incendiu izbucnit de la un defect electric

Intră acum și în grupul de
În noaptea de luni spre marți, la ora 00:59, Poliția orașului Vicovu de Sus a fost sesizată prin 112 de către un localnic despre un incendiu izbucnit la o autoutilitară parcată pe strada Republicii, în curtea unui imobil din oraș.
La sosirea polițiștilor la fața locului, s-a constatat că incendiul a afectat o autoutilitară marca Volkswagen, aparținând unui bărbat în vârstă de 64 de ani din Vicovu de Sus.
Proprietarul a declarat că, luni seara, în jurul orei 18:00, a parcat autoutilitara în curtea locuinței sale fără a observa nereguli.
În jurul orei 01:00, acesta a fost trezit de un vecin care l-a alertat că vehiculul a luat foc.
Pompierii din cadrul ISU „Bucovina” Suceava – Garda de Intervenție Vicovu de Sus au intervenit cu o autospecială de stingere, reușind să lichideze incendiul. Flăcările s-au manifestat la compartimentul motor al autoutilitarei, extinzându-se la bord și degradând interiorul habitaclului.
În urma cercetărilor, pompierii au stabilit că sursa probabilă a incendiului a fost „efectul termic al curentului electric”, cauzat de un „acumulator/baterie auto defect”, primul material aprins fiind „masele plastice”.
Atât declarația proprietarului, cât și investigațiile la fața locului au exclus suspiciunile privind alte cauze ale incendiului.
