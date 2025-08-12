Sucevean înșelat online după ce a încercat să cumpere un aparat laser și a primit un tub de silicon



Poliția Municipiului Suceava a fost sesizată, luni seara, de către un bărbat în vârstă de 38 de ani din municipiul Suceava, care a raportat că a fost victima unei înșelăciuni în urma unei comenzi plasate pe platforma OLX.

Conform plângerii, în data de 4 august 2025, bărbatul a găsit pe OLX un anunț pentru un laser marca Bosch, oferit spre vânzare la prețul de 700 de lei.

După ce a contactat vânzătorul, care s-a prezentat sub un nume, au convenit ca produsul să fie livrat la adresa specificată de cumpărător, fără a solicita opțiunea „livrare cu verificare”.

La primirea coletului, bărbatul a plătit curierului suma de 700 de lei, dar, la deschiderea pachetului, a constatat că în locul laserului comandat se aflau două cutii de vopsea și un tub de silicon.

Ulterior, acesta a contactat vânzătorul, care a susținut că a fost vorba de o eroare de ambalare și a promis că va trimite produsul corect până la data de 8 august 2025.

Vânzătorul nu a mai expediat produsul și a blocat numărul de telefon al cumpărătorului, împiedicând orice comunicare ulterioară.

Poliția a deschis un dosar penal pentru infracțiunea de „înșelăciune”, cercetările fiind continuate de lucrătorii Biroului de Investigații Criminale (BIC) pentru identificarea și tragerea la răspundere a autorului.