Șoferiță prinsă beată la volan după ce nu a acordat prioritate unui grup de elevi care traversa strada regulamentar în Gura Humorului

O femeie de 32 de ani din comuna Capu Câmpului a fost oprită în trafic exact în dreptul trecerii de pietoni de la Școala Gimnazială nr. 1, după ce nu a acordat prioritate unui grup de elevi care traversau regulamentar.

Patrula mixtă formată din polițiști de ordine publică și jandarmi, aflată în patrulare pe Bulevardul Bucovinei, a observat manevra periculoasă și a oprit imediat autoturismul Skoda.

La volan se afla o femeie de 32 de ani.

Când i s-a cerut să sufle în etilotest, aparatul a indicat 0,52 mg/l alcool pur în aerul expirat și emana puternic miros de alcool.

Ea a fost condusă la Spitalul Orășenesc Gura Humorului pentru recoltare de probe biologice, iar pe numele ei a fost întocmit dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului.