Ţeapă clasică online: Un bărbat din Șcheia a plătit în avans pentru transportul unei centrale termice și a rămas fără bani

Un bărbat de 32 de ani din comuna Șcheia a sesizat vineri dimineață Poliția Rurală după ce a căzut victimă unei înșelăciuni online în valoare de 850 de lei.

La sfârșitul lunii noiembrie, suceveanul a postat un anunț într-un grup de Facebook dedicat transporturilor, căutând o firmă care să îi mute o centrală termică. În aceeași zi a fost contactat pe WhatsApp de o persoană care s-a prezentat drept administrator al societății S.C. RYAN LOGISTICS S.R.L., i-a propus prețul și i-a cerut plata integrală în avans pentru „rezervarea cursei”.

Bărbatul a efectuat viramentul bancar de 850 lei în contul indicat pe 27 noiembrie. Din acel moment, „administratorul” a devenit de negăsit: nu a mai răspuns nici la mesaje, nici la telefon, iar centrala nu a fost ridicată niciodată.

Polițiștii Secției 9 Rurală Șcheia au deschis dosar penal pentru înșelăciune (art. 244 alin. 1 și 2 Cod Penal) și continuă cercetările pentru identificarea autorilor.