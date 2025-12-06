Acțiune a Poliției și Jandarmeriei la Liceul „Ion Nistor” Vicovu de Sus: 318 elevi controlați corporal, 14 chiulangii prinși în oraș



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Peste 300 de elevi ai Liceului Tehnologic „Ion Nistor” au fost verificați vineri dimineață în cadrul unei razii organizate în campus și în zona adiacentă unității de învățământ.

Potrivit Poliției Județene Suceava, între orele 10:00 și 12:00, 13 polițiști (din care 5 de la Biroul Siguranță Școlară) și 4 jandarmi au acționat simultan pentru creșterea siguranței în școală, prevenirea absenteismului și a portului de obiecte periculo periculoase.

Rezultatele acțiunii:

318 controale corporale și ale bagajelor elevilor – niciun obiect periculos sau substanță interzisă identificată

5 agenți economici din jurul școlii verificați

22 persoane legitimate, dintre care 14 elevi prinși în oraș în loc să fie la ore – toți au fost conduși la cursuri, iar conducerea liceului va aplica sancțiuni conform regulamentului școlar

– toți au fost conduși la cursuri, iar conducerea liceului va aplica sancțiuni conform regulamentului școlar 5 activități preventive în clase cu 99 de elevi și instruire specială cu 72 de cadre didactice pe teme precum: – interzicerea vânzării de alcool, țigări și energizante minorilor – răspunderea penală și contravențională – semnele consumului de droguri – portul obiectelor periculoase în școală

La acțiune au participat și câini specializați din cadrul Serviciului Criminalistic – Compartimentul Canin.

„Astfel de controale vor continua periodic în toate unitățile de învățământ din județ. Scopul nu este doar de a sancționa, ci mai ales de a preveni și de a proteja copiii”, a transmis IPJ Suceava.