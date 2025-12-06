Pieton lovit pe trecerea de pietoni în Șcheia, chiar în fața unui restaurant



Un accident grav a avut loc vineri seara, la ora 17:36, pe strada Poligonului din satul Șcheia (vis-à-vis de restaurantul Polaris).

Potrivit datelor din anchetă, un autoturism Volkswagen, condus de un sucevean de 44 de ani, circula din direcția Ițcani spre Șcheia și nu a acordat prioritate de trecere unui pieton care traversa regulamentar pe marcajul pietonal. Mașina l-a acroșat violent pe bărbat, proiectându-l pe carosabil.

Victima a fost preluată de ambulanță și transportată de urgență la UPU a Spitalului Județean Suceava.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest – rezultat 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat și avea toate documentele valabile.

Polițiștii Biroului Rutier Suceava au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru stabilirea circumstanțelor exacte și a accidentului.