Șofer de autoturism rănit după ce o roată desprinsă de la un camion a zburat peste axul drumului și i-a lovit  mașina



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un accident rutier cu urmări neobișnuite a avut loc vineri dimineață, în jurul orei 07:00, pe DN2 (E85), la kilometrul 429, pe sectorul dintre Cumpărătura și municipiul Suceava.

Un ansamblu format dintr-o autoutilitară Mercedes-Benz și remorca Schwarzmüller, condus de un tânăr de 27 de ani din comuna Slatina, circula spre Suceava. Din cauze care urmează să fie stabilite, roțile duble din stânga osiei din față a remorcii s-au desprins complet din butuc. Una dintre roți a traversat axul drumului și a lovit frontal un Volkswagen Caddy care circula regulamentar din sens opus, condus de un sucevean de 50 de ani.

În urma impactului violent, șoferul Caddy-ului a suferit un traumatism la mâna stângă. Acesta a fost preluat de ambulanță și transportat la UPU a Spitalului Județean Suceava, unde a primit îngrijiri medicale; rănile sunt ușoare și nu i-a pus viața în pericol.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii Biroului Rutier Suceava au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs defectarea remorcii și desprinderea roților.