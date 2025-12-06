Un bărbat a murit subit în timp ce era în vizită la un prieten din satul Slătioara


Un bărbat de 47 de ani din comuna Bălcăuți a decedat în noaptea de joi spre vineri în timp ce se afla în vizită la rudele din satul Slătioara, comuna Râșca ale vecinului său.

Vineri dimineață, în jurul orei 08:11, polițiștii Secției nr. 1 Rurală Vadu Moldovei au fost alertați prin 112 de un localnic care a declarat că prietenul său cu care venise în seara precedentă „s-a culcat și nu se mai trezește”.

Din primele verificări a rezultat că cei doi bărbați au ajuns împreună joi seara, 4 decembrie, la locuința fratelui gazdei.

Acesta a precizat faptul că locuiește fără forme legale în comuna Bălcăuți, iar în seara zilei de 04.12.2025 a mers împreună cu vecinul său de 47 ani, din Bălcăuți, cu autoturismul personal al acestuia, la domiciliul fratelui său din Slătioara.

În jurul orei 23:30, bărbatul de 47 de ani a început să acuze stări de rău și frisoane, motiv pentru care s-a retras într-o cameră alăturată și a adormit. A doua zi dimineață, la ora 06:30, a fost găsit în stare de inconștiență în pat.

Echipajul de ambulanță sosit la fața locului a încercat manevre de resuscitare, însă medicii nu au mai putut decât să constate decesul. La examinarea exterioară a cadavrului nu au fost descoperite urme vizibile de violență.

Trupul neînsuflețit a fost transportat la morga Spitalului Municipal Fălticeni în vederea efectuării necropsiei, care va stabili cauza exactă a morții.

Polițiștii Postului de Poliție Râșca au deschis dosar penal urmând ca cercetările să clarifice circumstanțele producerii decesului.


