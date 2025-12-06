Un bărbat a murit subit în timp ce era în vizită la un prieten din satul Slătioara



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un bărbat de 47 de ani din comuna Bălcăuți a decedat în noaptea de joi spre vineri în timp ce se afla în vizită la rudele din satul Slătioara, comuna Râșca ale vecinului său.

Vineri dimineață, în jurul orei 08:11, polițiștii Secției nr. 1 Rurală Vadu Moldovei au fost alertați prin 112 de un localnic care a declarat că prietenul său cu care venise în seara precedentă „s-a culcat și nu se mai trezește”.

Din primele verificări a rezultat că cei doi bărbați au ajuns împreună joi seara, 4 decembrie, la locuința fratelui gazdei.

Acesta a precizat faptul că locuiește fără forme legale în comuna Bălcăuți, iar în seara zilei de 04.12.2025 a mers împreună cu vecinul său de 47 ani, din Bălcăuți, cu autoturismul personal al acestuia, la domiciliul fratelui său din Slătioara.

În jurul orei 23:30, bărbatul de 47 de ani a început să acuze stări de rău și frisoane, motiv pentru care s-a retras într-o cameră alăturată și a adormit. A doua zi dimineață, la ora 06:30, a fost găsit în stare de inconștiență în pat.

Echipajul de ambulanță sosit la fața locului a încercat manevre de resuscitare, însă medicii nu au mai putut decât să constate decesul. La examinarea exterioară a cadavrului nu au fost descoperite urme vizibile de violență.

Trupul neînsuflețit a fost transportat la morga Spitalului Municipal Fălticeni în vederea efectuării necropsiei, care va stabili cauza exactă a morții.

Polițiștii Postului de Poliție Râșca au deschis dosar penal urmând ca cercetările să clarifice circumstanțele producerii decesului.