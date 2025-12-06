Tragedie la EGGER Rădăuți: Un angajat de 45 de ani și-a pierdut viața strivit de un tocător industrial



Un grav accident de muncă s-a soldat vineri cu decesul unui bărbat de 45 de ani, angajat al fabricii EGGER România SRL din Rădăuți.

Potrivit datelor preliminare ale anchetei, evenimentul a avut loc vineri, 5 decembrie, în jurul orei 17:00, în hala nr. 2 a unității. Bărbatul, operator mașini, intervenea lângă un utilaj de tocat lemne după ce tocătorul fusese oprit din cauza detectării unei bucăți metalice în gura de alimentare.

Din primele cercetări rezultă că, deși mecanismul principal era blocat cu siguranțe, cureaua de transmisie a motorului era încă în funcțiune. În momentul în care angajatul a încercat să elimine corpul străin, a fost prins și strivit între rolele de antrenare.

Echipajele medicale sosite la fața locului nu au mai putut decât să constate decesul.

Polițiștii din Rădăuți, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți, au deschis dosar penal pentru neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă, nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă și ucidere din culpă.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava a fost notificat oficial și efectuează cercetări paralele pentru stabilirea exactă a circumstanțelor și eventualelor încălcări ale normelor SSM.

Conducerea EGGER Rădăuți a oprit activitatea în sectorul respectiv și a anunțat că va colabora deplin cu autoritățile.