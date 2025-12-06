Urmărit național, prins beat și fără permis în centrul Sucevei după ce a provocat un accident și a fugit



Polițiștii Biroului Rutier Suceava au reușit în seara de 4 decembrie o captură spectaculoasă: un tânăr de 22 de ani din comuna Valea Lupului (județul Iași), urmărit național pentru executarea unei pedepse cu închisoarea, a fost descoperit ascuns într-un gang din zona centrală după ce provocase un accident după ce a dat cu spatele la un semafor și a lovit o altă mașină și a fugit de la fața locului.

Potrivit Poliției Județene Suceava, joi seara, 4 decembrie, în jurul orei 19:30, pe Calea Unirii, un șofer aflat în staționare la semaforul pe roșu a fost lovit din spate de un autoturism care a rulat accidental înapoi. După impactul minor (doar pagube materiale), autorul a coborât, a discutat scurt cu partea vătămată, iar aceasta a observat că miroase puternic a alcool. Tânărul a urcat apoi la volan, a plecat spre centrul orașului, a parcat mașina pe esplanadă și a fugit pe jos.

Martorul a sunat imediat la 112 și a urmărit mașina până în centru, ghidând echipajele de poliție. În mai puțin de 30 de minute, polițiștii rutieri au găsit autoturismul staționat, iar în urma căutărilor pedestre l-au descoperit pe tânăr ascuns într-un gang din apropiere.

La verificarea în bazele de date s-a constatat că tânărul figurează cu mandat de executare a pedepsei închisorii emis de Judecătoria Bacău (urmare națională) și nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule

Testarea cu etilotestul a indicat 0,99 mg/l alcool pur în aerul expirat (aproape 2‰ în sânge), motiv pentru care a fost dus la UPU Suceava pentru recoltare de probe biologice. Testul DrugTest a fost negativ.

Pe numele său a fost întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului

După finalizarea procedurilor, tânărul a fost preluat de un echipaj al Biroului de Ordine Publică și depus direct într-un penitenciar pentru executarea pedepsei la care era condamnat.