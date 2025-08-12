CSU Suceava se pregătește pentru noul sezon la turneul amical „Citadela Cup” din Sighișoara



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Echipa de handbal CSU Suceava continuă pregătirile pentru sezonul 2025-2026 prin participarea la turneul amical „Citadela Cup”, care se va desfășura în zilele de 13 și 14 august la Sighișoara.

În prima zi, sucevenii vor înfrunta gazdele de la CSM Sighișoara, de la ora 19:00, iar în cea de-a doua zi vor juca împotriva echipei CSM București, de la ora 11:00.

Ambele partide vor fi transmise în direct pe canalul de YouTube al CSM Sighișoara.

Turneul vine după participarea recentă a echipei antrenate de Bogdan Șoldănescu și Răzvan Gavriloaia la Memorialul „Constantin Capățână” din Buzău, unde CSU Suceava a înregistrat două înfrângeri: 32–43 (17–18) în fața echipei HC Buzău și 39–42 (18–22) împotriva formației Potaissa Turda.

Jucătorul Sorin Grigore a oferit o analiză a prestației de la Buzău: „ La turneul de la Buzău au fost niște meciuri cu un ritm ridicat. Am început foarte bine primul meci, cu Buzăul, dar apoi am pierdut mingi destul de ușor în atac, iar ei ne-au marcat goluri ușoare pe faza a doua și contraatac. Cu mici excepții, avem o echipă foarte tânără și încă încercăm să ne punem la punct pentru sezonul viitor.”

CSU Suceava folosește aceste turnee pentru a-și ajusta jocul și a integra tinerii jucători în vederea debutului în noul sezon al Ligii Naționale de handbal.