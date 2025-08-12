USV invită proprietarii din municipiul Suceava să ofere spații de cazare pentru studenți



Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) invită proprietarii din oraş interesați să închirieze spații de locuit studenților USV să trimită ofertele la adresa de e-mail [email protected].

USV va centraliza ofertele primite și le va pune la dispoziția studenților, pentru a facilita potrivirea rapidă între cerere și ofertă la începutul noului an universitar. USV îşi asumă rolul de intermediar între proprietar şi studenţii aflaţi în căutarea unui loc de cazare, fără a pretinde şi a încasa comisioane.

Raporturile ulterioare (negocierea şi semnarea contractului, plata chiriei, utilităţilor şi alte potenţiale taxe sau plăţi) sunt limitate strict la relaţia dintre proprietar şi chiriaş, USV neavând niciun rol sau responsabilitate în acest proces.

Ce informații va trebui să includă oferta:

tipul și configurația spațiului (garsonieră, apartament, cameră în gazdă, casă; nr. camere/locuri);

adresa exactă

prețul lunar solicitat, garanție/depozit și ce utilități sunt incluse;

dotări și condiții (mobilier, electrocasnice, internet, încălzire, reguli de locuire);

perioada minimă de închiriere și data disponibilității;

fotografii recente și date de contact ale proprietarului/agentului.

Pentru a transmite studenților interesați oferta completă, USV poate solicita proprietarilor informații logistice suplimentare.

Proprietarul va acorda dreptul de acces reprezentanților USV pentru confirmarea disponibilității spațiilor și a ofertei.

Datele vor fi utilizate exclusiv în scopul organizării cazării studenților, în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor personale.

Trimiterea ofertelor: [email protected]

(Subiect recomandat: „Ofertă cazare studenți USV”)