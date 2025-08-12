Eduard Paul Luca, noul antrenor cu portarii al CSM Cetatea 1932 Suceava



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Conducerea clubului CSM Cetatea 1932 Suceava a anunțat numirea lui Eduard Paul Luca în funcția de antrenor cu portarii, acesta completând staff-ul tehnic al echipei.

Cu o experiență solidă în pregătirea goalkeeperilor, Eduard Paul Luca a activat timp de opt ani în cadrul Academiei FC Botoșani și a colaborat cu Gloria Ultra Dorohoi.

La Suceava, el va avea responsabilitatea de a lucra îndeaproape cu portarii din lot, contribuind la dezvoltarea performanțelor acestora.

Luca se alătură echipei tehnice conduse de antrenorul principal Dorin Goian, alături de antrenorii secunzi Ionuț Plămadă și Andrei Ițco.

„Bine ai venit la Suceava, Paul!,” a transmis conducerea clubului.