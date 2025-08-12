13 unități școlare din județul Suceava vor fi reorganizate prin fuziune începând cu anul școlar 2025-2026



Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Suceava a anunțat că, în conformitate cu reglementările Ministerului Educației și prevederile Legii nr. 141/2025 privind măsurile fiscal-bugetare, 13 unități de învățământ preuniversitar de stat din județ vor fi supuse unui proces de reorganizare prin fuziune prin absorbție, începând cu anul școlar 2025-2026.

Unitățile de învățământ afectate de reorganizare sunt:

Baia: Școala Gimnazială „Învățător Vasile Hlihor”

Iaslovăț: Școala Gimnazială nr. 2

Marginea: Școala Gimnazială nr. 2

Liteni: Școala Gimnazială Rotunda

Dolhasca: Școala Gimnazială Gulia

Câmpulung Moldovenesc: Școala Gimnazială „Teodor V. Ștefanelli”

Gura Humorului: Grădinița cu Program Normal „Lumea Copilăriei”

Rădăuți: Grădinița cu Program Prelungit „Micul Prinț”

Verești: Școala Gimnazială Corocăiești

Vicovu de Jos: Școala Gimnazială nr. 2

Suceava: Școala Gimnazială „Jean Bart”

Vatra Dornei: Grădinița cu Program Normal „Căsuța Poveștilor”

Vatra Dornei: Școala Gimnazială nr. 2

Potrivit comunicatului ISJ Suceava semnat de inspectorul școlar general Nicolae Ciprian Anton, procesul de reorganizare va implica transferul personalului didactic, auxiliar și administrativ către unitățile absorbante sau către cele nou-înființate.

De asemenea, elevii vor fi automat preluați de noile structuri, împreună cu activele și arhiva unităților școlare absorbite.

În termen de maximum un an de la finalizarea reorganizării, unitățile implicate vor fi supuse unei evaluări periodice pentru a verifica conformitatea și eficiența noilor structuri.

Măsura se înscrie în cadrul Procedurii aprobate de Ministerul Educației și Cercetării privind reorganizarea unităților de învățământ preuniversitar de stat și constituirea formațiunilor de studiu pentru anul școlar 2025-2026.