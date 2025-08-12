Slaba implicare guvernamentală în sprijinirea județului Suceava după inundații, criticată de liderii PSD din țară



Ședința conducerii PSD din dimineața zilei de 11 august a fost marcată de dispute aprinse, liderii din teritoriu exprimându-și nemulțumirea față de conducerea centrală și lipsa de sprijin din partea Coaliției de guvernare, potrivit surselor citate de Antena 3 CNN.

Principalul punct de conflict a fost gestionarea crizei inundațiilor din județul Suceava, în special în zona Broșteni, unde autoritățile locale au fost lăsate să se descurce singure.

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a fost unul dintre cei mai vocali, reproșând Guvernului că nu a alocat fonduri pentru sinistrații din Broșteni.

„De trei zile banii pe motorină stau în Guvern și Neacșu stă în vacanțe în loc să se ocupe de criza de la Broșteni,” ar fi declarat Șoldan, conform surselor. El a clarificat ulterior: „A fost o discuție mai apăsată. Nu am ridicat vocea la vicepremierul Marian Neacșu, pentru că nu are nicio vină dumnealui. Mi-am spus punctul de vedere pentru că Guvernul a lăsat peste 2.000 de sinistrați singuri. Nu neapărat că am ridicat vocea, ci am apăsat-o puțin mai tare să fiu mai bine înțeles.”

Președintele CJ Maramureș, Gabriel Zetea, a susținut poziția lui Șoldan, subliniind abandonul autorităților locale de către Guvern: „A ridicat vocea domnul Șoldan. De ce? Pentru că a fost lăsat de unul singur de către guvernul de la București să gestioneze situația de criză de la Broșteni cu resurse locale. În problema de la Suceava, Guvernul României lasă celelalte CJ-uri să strângă bani să ajutăm noi situația de la Suceava. Păi Guvernul României nu ăsta e rolul lui? Să scoată bani din fondurile de rezervă și să ajute oamenii de la Broșteni de acolo.”

Reamintim că Gheorghe Șoldan a avut poziții publice în care a criticat implicarea structurilor centrale în sprijinul sinistraților din județul Suceava.

„Nu m-au votat 130.000 de suceveni ca să stau cu capul plecat la cei din București, ci pentru că le-am promis implicare, responsabilitate și un alt mod de a face administrație,” spunea Șoldan, subliniind nevoia urgentă de sprijin pentru comunitățile afectate.

El a descris zona calamitată drept „un șantier al solidarității” și a salutat sprijinul din partea unor consilii județene și primării din județul Suceava, inclusiv cel al partenerilor internaționali, precum regiunea Schwaben din Germania.