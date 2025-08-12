Incendiu intenționat în Frumosu: Suspect reținut și apoi plasat sub control judiciar



Polițiștii care au cercetat cauzele unui incendiu izbucnit la data de 2 iulie 2025, care a afectat un fânar din satul Deia, comuna Frumosu, au stabilit că fapta a fost una intenționată.

În baza activităților investigativ-operative și a probatoriului administrat, autorul incendiului a fost identificat ca fiind un localnic din satul Deia.

Suspectul a fost reținut pentru 24 de ore și escortat la Centrul de Reținere și Arest Preventiv din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud.

Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc a fost informat cu privire la reținere și a dispus ca, la data de 12 august 2025, suspectul să fie prezentat împreună cu dosarul cauzei pentru aplicarea măsurii preventive a controlului judiciar.

Dosarul penal urmează să fie finalizat și înaintat cu soluție legală către Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc pentru continuarea procedurilor judiciare.