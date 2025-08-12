Primăria Suceava anunță că sunt active nouă șantiere pentru modernizarea orașului



Primăria Municipiului Suceava a anunțat, marți, că, în această săptămână, se lucrează intens pe nouă șantiere din oraș, în cadrul eforturilor de a crește calitatea vieții și de a moderniza infrastructura urbană.

Lucrările vizează reparații la carosabil, amenajarea de parcări, trotuare și spații de joacă, precum și relocarea punctelor de colectare a gunoiului.

Șantierele active sunt în zonele:

Strada Păcii 4: Se toarnă ultima casetă și stratul de uzură al asfaltului.

Strada Păcii 3: Se asfaltează două parcări noi, amenajate în locul fostelor garaje.

Strada Ștefan Tomșa: Se lucrează la amenajarea unei parcări, a trotuarelor și la mutarea punctului de colectare a gunoiului.

Strada Oituz: Reparații la carosabil, trotuare și amenajarea unui loc de joacă.

Strada Păcii: Relocarea punctului de colectare a gunoiului pentru crearea a două locuri de parcare suplimentare lângă locul de joacă de la Penny.

Strada 6 Noiembrie: Finalizarea lucrărilor la rețeaua de apă, urmată de reparații la carosabil, amenajarea parcării și a trotuarelor.

Mănăstirea Zamca: Reparații la trotuare, carosabil și parcare.

Cartierul Europa: Se toarnă ultimul strat de asfalt.

Strada Ion Creangă: Reparații la trotuare și carosabil.

„Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și mulțumim sucevenilor pentru înțelegere”, a transmis Primăria Suceava carea a subliniat că toate aceste lucrări sunt menite să îmbunătățească infrastructura și condițiile de trai din oraș.