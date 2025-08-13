Un bărbat a fost accidentat mortal pe o trecere de pietoni de pe strada Traian Vuia din Suceava


Un bărbat a murit, miercuri dimineața, după ce a fost accidentat pe o trecere de pietoni din Suceava.

Poliția Municipiului Suceava a fost sesizată la ora 8: 45 cu privire la un accident rutier produs pe strada Traian Vuia, în care au fost implicate două autovehicule și un pieton.

Din verificările efectuate de echipa operativă a Biroului Rutier și de tehnicianul criminalist din cadrul IPJ Suceava – Serviciul Criminalistic, s-a stabilit că accidentul a avut loc în jurul orei 08:44.

Astfel, un bărbat de 44 de ani, din Suceava, conducea un autoturism marca Ford Ranger pe strada Traian Vuia, pe sensul de mers Centru-Ițcani, pe banda de lângă axul drumului. În zona trecerii de pietoni din dreptul S.C. Transport Public Local S.A. Suceava, acesta a surprins și accidentat un pieton de 73 de ani, din Suceava, care traversa strada pe marcajul pietonal, de la dreapta la stânga, în funcție de direcția de deplasare a autovehiculului.

Pe aceeași direcție de mers, dar pe banda de lângă trotuar, circula un ansamblu de vehicule format dintr-o autoutilitară marca MAN și o semiremorcă, condus de un bărbat de 51 de ani, din Suceava.

În urma accidentului, ansamblul de vehicule a intrat într-o coliziune laterală ușoară cu autoturismul Ford Ranger.

Pietonul accidentat a suferit leziuni traumatice grave și a fost resuscitat la fața locului de un echipaj medical de urgență din cadrul S.A.J. Suceava. Din păcate, în ciuda eforturilor medicale, la ora 09:33 a fost declarat decesul acestuia.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de ucidere din culpă, cercetările fiind în curs de desfășurare.


