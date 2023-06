IPS Calinic spune că nu se va putea trece pe sub racla Sf. Ioan cel Nou în timpul procesiunii din Suceava

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, a transmis că nu se va putea trece pe sub racla purtată în procesiune prin municipiul Suceava cu moaștele Sf. Ioan cel Nou.

„Înaltpreasfinția voastră, anul acesta când se va ieși cu moaștele Sfântul Ioan prin oraș sperăm că se va continua tradiția de dinainte de pandemie și vom putea trece pe sub raclă. Vreau să vă zic că acest obicei a bucurat multă lume, inclusiv persoane de alte confesiuni ori persoane care nu prea calcă pe poarta bisericii care treceau pe sub raclă și erau foarte bucuroși. Știm că în ultimii ani pandemia a mai schimbat situația, dar nădăjduim ca în acest an, împreună cu părintele stareț, veți face ca să ne putem bucura din nou de trecerea pe sub moaștele ocrotitorului nostru”, a transmis un credicios.

În răspuns, IPS Calinic a spus că din motive practice acest gest nu este prevăzut.

„Din motive practice, organizatorii nu au prevăzut un astfel de gest și, ca atare, chiriarhul nu poate schimba un program stabilit de organizatori”, a arătat ierarhul.

Tradiția de a trece pe sub racla cu moaștele Sfântului Ioan a fost întotdeauna un moment special pentru credincioșii din oraș, bucurându-i pe mulți.

Pelerinii sunt invitați, joi, 22 iunie, de la ora 18:00 să ia parte la Procesiunea „Calea Sfinților”. Racla cu moaștele Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou va fi purtată de clerici și monahi pe străzile orașului Suceava.

Procesiunea va avea loc pe următorul traseu:

Ieșirea din curtea Catedralei Arhiepiscopale cu moaștele Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou se va face pe Strada Ion Vodă Viteazu. Prima oprire din cadrul procesiunii va fi la Biserica „Învierea Domnului”. În continuare, procesiunea se va îndrepta spre Strada Ana Ipătescu, cu opriri la Biserica Domnițelor și la intersecția cu Strada Mirăuților. Se va merge apoi pe Strada Petru Rareș, cu oprire la Biserica „Sfântul Dumitru”, și se va continua pe Strada Curtea Domnească – Strada Vasile Alecsandri – Strada Mihai Eminescu, următoarea oprire fiind la Biserica „Sfântul Nicolae”. De aici se va pleca pe Strada Mărășești spre Biserica „Nașterea Domnului” (Catedrala), unde va fi cea de-a cincea oprire. În continuare, se va merge pe Bulevardul George Enescu și Strada Universității, o nouă oprire fiind prevăzută în intersecția Nordic. Următoarea oprire va avea loc în fața Universității „Ștefan cel Mare”. De aici se va pleca pe Bulevardul 1 Mai, apoi pe Strada Mihai Viteazu, până la Biserica „Nașterea Maicii Domnului”, pentru o altă oprire. Traseul va continua pe Strada Trandafirilor, prin parcarea Hotelului Bucovina, până la Prefectura Suceava, unde va fi cea de-a zecea oprire, iar apoi se va coborî pe Strada Mitropoliei până la Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou”.