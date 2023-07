Elevi suceveni premiați în cadrul Olimpiadei Naționale de Creativitate Științifică (ONCS) desfășurată la Suceava

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



În perioada 5-9 iulie 2023 a avut loc a III-a ediție a Olimpiadei Naționale de Creativitate Științifică (ONCS) la Suceava. Evenimentul a fost organizat de Ministerul Educației în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava (IŞJ SV), Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava (USV) și Societatea Științifică Cygnus. Festivitatea de deschidere s-a desfășurat joi, 6 iulie, la ora 10:00, în Auditoriumul „Joseph Schmidt” din cadrul USV. Participanții, elevi din toată țara, au prezentat proiecte teoretice și practice în echipe, iar acestea au fost evaluate și expuse în Atriumul din Corpul E al USV.

Comparativ cu anii precedenți, în acest an au fost înscrise 24 de lucrări la categoria juniori și 49 de lucrări la categoria seniori pentru faza națională a Olimpiadei, demonstrând o creștere semnificativă a interesului elevilor pentru competiție. Numărul total de participanți la etapa națională a fost de 161 de elevi, 54 de cadre didactice din 20 de județe și 3 sectoare ale Bucureștiului. Lucrările științifice ale elevilor au fost împărțite în trei secțiuni: Științe fundamentale (incluzând biologie, chimie, geografie, fizică, astronomie, managementul mediului și al ecosistemelor, matematică aplicată și domenii interdisciplinare), Științe aplicate (incluzând inginerie mecanică, energetică și termotehnică, electrotehnică și electronică, echipamente și tehnologii de măsurare sau monitorizare, reciclare, economie etc.) și Tehnologia Informației (incluzând știința calculatorului, algoritmi, inteligență artificială, internet și comunicații, aplicații software etc.).

Jurizarea rapoartelor științifice, a standurilor expoziționale și a prezentărilor de tip poster și oral a fost realizată de o Comisie Centrală formată din cadre didactice universitare și cercetători de la diverse instituții de învățământ și cercetare din țară, coordonată de Prof.univ.dr. Mihai Dimian, Prorector cu activitatea științifică al USV, în calitate de Președinte, și de Prof.dr. Petru Crăciun, Inspector școlar general adjunct al IŞJ SV, în calitate de Președinte executiv. Secretarul Comisiei Centrale a fost doamna Prof. ing. Beatrice Filipiuc, inspector școlar pentru discipline tehnice al IŞJ SV.

În cadrul festivității de deschidere, a avut loc și un program artistic de calitate, coordonat de renumitul profesor Johannes Raimund Onesciuc, împreună cu un grup talentat de profesori de la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” din Suceava, cum ar fi doamna profesor de pian Laura Pintileasa, doamna profesor de canto tradițional Anca Griga, domnul profesor de chitară Ilie Aurelian Zugrav și domnul profesor de percuție Lucian Georgel Rusu. La eveniment au fost prezenți și reprezentanți ai autorităților publice, printre care subprefectul Cristian Șologon, care a transmis un mesaj de bun venit participanților la ONCS. Discursurile au fost susținute de Prof.univ.dr. Mihai Dimian, Prorector al USV, Prof. Grigore Bocanci, Inspector școlar general al IŞJ SV, Prof. Victor Șutac, Președintele Societății Științifice Cygnus, și Prof.dr. Petru Crăciun, Inspector școlar general adjunct al IŞJ SV.

Olimpiada de Creativitate Științifică (ONCS) reprezintă o competiție națională de excelență destinată elevilor din învățământul preuniversitar, care demonstrează abilități și interes deosebit în domeniul științific. În cadrul competiției, elevii lucrează în echipe și dezvoltă proiecte sau studii în diverse domenii științifice, tehnice, de inovare sau inventică, care abordează probleme relevante pentru societatea contemporană. Prin ONCS, se promovează lucrul în echipă, coordonarea competențelor și valorificarea cunoștințelor acumulate anterior.

La ediția din acest an, elevii suceveni au obținut rezultate remarcabile. La categoria juniori, secțiunea Tehnologia Informației, echipa formată din elevii Radu-Cristian Fediuc, Mario-Cosmin Ivănuță și Isidor Herea de la Colegiul Național „Petru Rareș” din Suceava, îndrumați de profesoara Anca Viorica Greculeac, a obținut Premiul I din partea Ministerului Educației și medalie de aur din partea USV cu lucrarea „CyberDial – Sistem telefonic pe baza conexiunii la internet”. Această lucrare a primit și premiul pentru cel mai mare punctaj în categoria juniori, sumând toate cele trei secțiuni.

La categoria juniori, secțiunea Științe fundamentale, elevele Iasmina Irimiciuc și Cezara Ilinca Țui de la Colegiul Național „Petru Rareș” din Suceava, îndrumate de profesoarele Anca Viorica Greculeac și Gabriela Ilisei, au obținut Premiul al III-lea din partea Ministerului Educației și medalie de argint din partea USV cu lucrarea „Typoglycemia – Studiu școlar cu privire la capacitatea creierului uman de a înțelege mesajele cuvintelor cu literele amestecate”.

La categoria seniori, secțiunea Științe fundamentale, echipa formată din elevii Sabin-Vasile Vașcovici și Vlad Constantinescu de la Colegiul Național „Petru Rareș” din Suceava, îndrumați de profesoara Anca Viorica Greculeac, a obținut Premiul al III-lea din partea Ministerului Educației și medalie de argint din partea USV cu lucrarea „Light Guardian – Sistem de control a intensității luminii transmise de un luminator de tavan”.

La categoria seniori, secțiunea Științe aplicate, echipa formată din elevii Tudor Dochia, Alexandru Turculeț și Paul-Andrei Ungureanu de la Colegiul Național „Petru Rareș” din Suceava, îndrumați de profesorul Victor Șutac, a obținut Mențiune din partea Ministerului Educației și medalie de bronz din partea USV cu lucrarea „Dispozitiv de asistență pentru parapantă (Glidar)”.

La festivitatea de premiere, care a avut loc duminică, 9 iulie, au fost prezenți reprezentanți ai autorităților publice locale, precum și Prof.univ.dr. Mihai Dimian, Prof. Grigore Bocanci și Prof.dr. Petru Crăciun. Samuel Duciuc, un laureat al olimpiadelor școlare și câștigător al trofeului Lira de Aur, a susținut un recital de chitară clasică. Premiile oferite de Ministerul Educației și medalii din partea USV au fost anunțate și acordate elevilor de către reprezentanții celor trei subcomisii de evaluare. De asemenea, premii speciale au fost acordate de Universitatea Tehnică Cluj Napoca din Iași. Organizarea evenimentului a fost coordonată la nivel național de doamna inspector Prof. Elisabeta Ana Nagy din partea Ministerului Educației și la nivel local de domnul inspector Prof. Ilie Cosovanu din partea IŞJ SV.

Mulțumiri pentru buna organizare au fost adresate școlilor și instituțiilor implicate, precum și sponsorilor S.C. Milk Marketing & Distribution S.R.L, AssistSoftware și Asociația Stim, care au contribuit la oferirea de cadouri și premii participanților, precum și la desfășurarea în condiții optime a evenimentelor ONCS.