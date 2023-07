Pentru că s-a ajuns să primească întrebări pe toate temele, IPS Calinic lămurește rolul rubricii „Răspunsul Ierarhului”: Are în atenție activitatea liturgică, pastoral-misionară, filantropică, edilitară la nivel de eparhie

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, a făcut precizări legate de rubrica Răspunsul Ierarhului, subliniind că aceasta are în atenție activitatea liturgică, pastoral-misionară, filantropică, edilitară la nivel de eparhie.

Ierarhul a făcut aceste mențiuni în condițiile în care un enoriaș a care se adresează constant cu diverse probleme, a dorit acum să afle părerea IPS Calinic în legată de situația când toate lucrurile merg prost.

„Ce să facem când toate îți merg prost întotdeauna? Sau nu am spor în ce fac. Ce rugăciuni să spunem când avem necazuri?”, a fost întrebarea enoriașului.

În răspuns, IPS Calinic a dorit să aducă unele lămuriri privind scopul rubricii.

„Din multitudinea întrebărilor adresate în cadrul acestei rubrici, la care vi s-a răspuns de fiecare dată, constat că sunteți o persoană care are nevoie de o altfel de interacțiune – de altfel v-am și recomandat sfătuirea cu preotul duhovnic. Această rubrică are în atenție activitatea liturgică, pastoral-misionară, filantropică, edilitară la nivel de eparhie sau anumite situații problematice. Deși am răspuns și întrebărilor legate de frământările unor persoane, cel mai bine este ca acestea să fie discutate cu duhovnicul, cel mai în măsură să ofere sfaturi adecvate”, a menționat Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților.